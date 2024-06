24 uur van Le Mans, 11.00 uur: Olielek treft Van der Zande en Cadillac

Na de zware crash van Daniel Mancinelli de #27 Heart of Racing Aston Martin Vantage reed het deelnemersveld van de 24 uur van Le Mans opnieuw lange tijd achter de safety car. Pas een uur na de crash werd de race om 10.35 uur weer hervat, maar ook tijdens de neutralisatie gebeurde er het nodige. Zo ging het eerst mis met de #93 Peugeot 9X8 van Nico Müller, die achter de safety car van de baan gleed in Indianapolis en daarbij zijn bolide licht beschadigde. Nadat een kraan hem weer in de juiste richting had gezet, kon de Zwitser zijn weg weer vervolgen.

Niet veel later viel Scott Dixon stil op het tweede gedeelte van Mulsanne Straight. De Nieuw-Zeelander, die de #3 Cadillac V-Series.R deelt met Sébastien Bourdais en Renger van der Zande, slaagde er vervolgens in om de auto op de elektromotor terug te brengen naar de pits. Daar bleek een olielek de oorzaak van de problemen te zijn. Kort voor 11.00 uur werd duidelijk dat Dixon, Bourdais en Van der Zande definitief uit de race liggen. De #311 Whelen Cadillac heeft inmiddels forse achterstand opgelopen: kort na de hervatting beleefde Luis Felipe 'Pipo' Derani een stevige crash in Indianapolis, een incident dat sterk leek op de crash van Felipe Nasr in de #4 Porsche Penske Motorsport eerder in de ochtend.

De derde Cadillac in het veld, de #2 van Earl Bamber, Alex Lynn en Álex Palou, ging na de hervatting aan de leiding, totdat Bamber de bolide kort voor 11.00 uur naar de pits bracht voor een pitstop. De #5 Porsche van Frédéric Makowiecki kwam daardoor aan kop te rijden, totdat Antonio Fuoco hem in Indianapolis passeerde en de leiding greep in de #50 Ferrari AF Corse 499P. Kort daarna volgde ook een pitstop, waardoor de #83 AF Corse Ferrari 499P van Robert Shwartzman de tweede plek overnam, gevolgd door Sébastien Buemi in de #8 Toyota GR010 Hybrid. Kamui Kobayashi, de teamgenoot van Nyck de Vries in de #7 Toyota, bivakkeert na wat kleine technische issues op de vijfde positie.

In de LMP2-klasse heeft Patrick Pilet de leiding in handen in de #10 Vector Sport Oreca, gevolgd door Nicholas Varrone in de #183 AF Corse-bolide en de #37 Cool Racing-auto van Lorenzo Fluxa. Job van Uitert zit achter het stuur van de #28 IDEC Sport-bolide en rijdt op de vijfde stek. In de LMGT3-klasse is er een Nederlander die om de zege strijdt, want de #91 Manthey EMA Porsche 911 ligt momenteel aan de leiding met Richard Lietz achter het stuur. De Oostenrijker deelt die auto met Yasser Shahin en Morris Schuring, die Lietz straks weer mag aflossen. De voorsprong op de #95 United Autosports McLaren van Marino Sato bedraagt momenteel ruim 21 seconden.

Met nog vijf uur te gaan liggen vier van de acht Nederlanders uit de race: Larry ten Voorde, Bent Viscaal, Nicky Catsburg en dus Van der Zande. Achter de naam van Robin Frijns staat een asterisk, want BMW is van plan om weer de baan op te gaan met de #20 al heeft deze nu al 143 ronden achterstand en wordt er urenlang aan die M V8 Hybrid gesleuteld.