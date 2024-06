24 uur van Le Mans, 09.30 uur: Race weer op gang, Porsche pakt leiding

Met nog iets meer dan een kwart van de race voor de boeg is de 24 uur van Le Mans weer op volle snelheid onderweg. Na een safety car van ruim drie uur vanwege zware regenval klaarde het allereerst iets na 7.00 uur op op het Circuit de la Sarthe, waar het inmiddels ook weer licht is. Daardoor waren de omstandigheden kort na 8.00 uur weer goed genoeg om het veld op volle snelheid los te laten.

Toch werden de coureurs behoorlijk op de proef gesteld op de zondagochtend in Le Mans, waar het zonnetje langzaam ook even doorbrak. Het asfalt droogde zodoende heel behoorlijk op, waardoor rond 9.00 uur het moment kwam dat de eerste teams de regenbanden inwisselden voor een setje zachte slicks. De #7 Toyota GR010 Hybrid met Nyck de Vries achter het stuur was de eerste van de Hypercars die zich voor deze bandenwissel in de pits meldde. De Nederlander hield zijn bolide keurig op de baan onder de listige omstandigheden en vond zichzelf om 9.30 uur - toen vrijwel alle bolides weer op slicks stonden - terug op de derde plek in de tussenstand. Hoe lastig het was, bleek wel door de crash van Felipe Nasr in de #4 Porsche Penske Motorsport Porsche 963. Hij crashte in Indianapolis, waardoor de Porsche uit de wedstrijd ligt en er momenteel op dat deel van het circuit een slow zone is.

Helemaal vooraan was het echter Porsche Penske Motorsport dat de leiding in handen nam. De Porsche 963 met startnummer 6, waarin Laurens Vanthoor kilometers maakte, nam de koppositie over door langer te wachten met de pitstop voor slicks. Ryo Hirakawa en de #8 Toyota werden zodoende terugverwezen naar de tweede positie met zo'n achttien seconden achterstand op de #6 Porsche. De tweede Nederlander in de Hypercar-klasse, Renger van der Zande, staat met de #3 Cadillac V-Series.R momenteel op de elfde positie. Sébastien Bourdais heeft het stuur van die bolide zojuist overgedragen aan Scott Dixon.

In de LMP2-klasse is Job van Uitert de enige overgebleven Nederlander in de race. Zijn #28 IDEC Sport Oreca wordt momenteel bestuurd door teamgenoot Reshad de Gerus, die op de zesde plek in de klasse ligt. De leiding is momenteel in handen van de #183 AF Corse Oreca, waarin Ben Barnicoat achter het stuur zit. In de LMGT3-klasse is er wel wat Nederlands succes, want de #91 Manthey EMA Porsche rijdt momenteel in handen van Richard Lietz aan de leiding. Hij deelt die bolide met teamgenoot Morris Schuring. Officieel zijn landgenoot Larry ten Voorde en zijn #66 JMW Motorsport Ferrari nog niet uitgevallen, maar de achterstand bedraagt inmiddels al 106 ronden.