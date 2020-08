24 uur van Le Mans in 2020 definitief zonder publiek

Net als eigenlijk alle autosportwedstrijden ging in juni de 24 uur van Le Mans niet door. Wel werd gelijk een nieuwe datum gekozen, namelijk 19 en 20 september. Het oorspronkelijke plan was om leden en mensen die al een kaartje in bezit hadden wel toe te laten op het Circuit de la Sarthe, nadat de kaartverkoop eind juni werd stilgelegd. Nu is buiten medewerkers van de organisatie, teamleden en enkele journalisten dus helemaal niemand meer welkom bij de race.

Pierre Fillon, president van organisator ACO, vindt dat erg jammer. “De 88e editie van de 24 uur van Le Mans gaat, jammer genoeg, de boeken in als grootste endurance-wedstrijd zonder publiek. We hebben de afgelopen weken veel opties bekeken om toch te kunnen racen met toeschouwers langs de baan, zij het met een gelimiteerd aantal. Nu is echter met de autoriteiten besloten dat zo'n groot evenement er niet in zit, en dat de race achter gesloten deuren plaats zal vinden. Er waren te veel vragen over gezondheid en veiligheid. We weten dat de fans erg teleurgesteld zullen zijn, maar als je de volksgezondheid mee laat wegen, is dit geen moeilijk besluit. De fans zullen zeker niet helemaal afwezig zijn. Ze zijn dan wel niet op Le Mans, maar onze media partners zullen de wedstrijd naar hun toe brengen.”

De 24 uur van Le Mans start op 19 september om 14.30 uur, en een etmaal later zal de finishvlag gezwaaid worden. Dan weten we of Toyota een opvolger krijgt, of dat de Japanners hun hattrick aan zeges voltooit.