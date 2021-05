Door het coronavirus maakte de Automobile Club de l’Ouest bekend dat de 24 uur van Le Mans niet in juni gehouden kon worden. Men koos voor het weekend van 21 en 22 augustus als alternatieve datum met het idee dat er dan weer publiek welkom zou zijn. Tot op heden is er geen publiek toegestaan bij evenementen in Frankrijk. Eerder deze week werd bekend dat de MotoGP-race in Le Mans later deze maand achter gesloten deuren gehouden wordt.

Fillon zei zaterdagochtend: “We zullen, wat er ook gebeurt, niet weer gaan schuiven met de datum van Le Mans. Ook al betekent het dat we de race achter gesloten deuren moeten houden. We hebben geen keuze, de vijfde ronde van het WEC in Fuji staat in september op de planning.” Ondanks alles is Fillon optimistisch dat er dit jaar publiek toegelaten kan worden tijdens de klassieker. “We hebben vertrouwen dat we Le Mans met publiek kunnen organiseren”, vervolgde hij. “Ik weet niet hoeveel mensen erbij kunnen zijn, het zullen er zeker geen 250.000 zijn. Het hangt af van de situatie.”

De Franse overheid heeft recent een plan gepresenteerd waarmee het richting het eind van de lockdown wil gaan. Zo zou het toerisme vanaf juni weer op gang moeten komen. De meeste maatregelen worden met ingang van 30 juni opgeheven, hoewel daar nog verschillende haken en ogen aan zitten en de controles streng blijven. Voor publiek wordt het in ieder geval verplicht om een negatieve coronatest te overleggen om toegang te krijgen tot het evenement. Ook werkt de ACO aan eigen testfaciliteiten bij het circuit.

