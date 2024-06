24 uur van Le Mans, 22.00 uur: Straf voor Toyota van De Vries, Alpine valt uit

Na iets minder dan vijf uur racen was er drama voor Alpine. De #35 Alpine van Ferdinand Habsburg ging er met een grote knal uit, want na Indianapolis gaf de motor de geest en kon hij niets anders dan uitstappen en accepteren dat de race met nog negentien uur te gaan al voorbij was. Habsburg parkeerde de Alpine naast de baan in Arnage en een slowzone in die sector – en de eerste uitvalbeurt in de Hypercar-klasse – was een feit.

Niet veel later waren er ook problemen voor de Iron Dames, die op dat moment derde lagen in de LMGT3-klasse. De Lamborghini kreeg in de Porsche-bochten een tik van de #4 Porsche Penske, maar Sarah Bovy slaagde er alsnog in haar weg te vervolgen. Zij zakten terug tot de zesde plek, maar moesten voor een check de pitstraat opzoeken en verloren zo nog meer terrein. De Porsche kreeg uiteindelijk een drive through-penalty voor het veroorzaken van dit incident.

Ook waren er problemen voor de #7 Toyota van Nyck de Vries, die juist zijn weg naar voren leek te hebben gevonden maar opnieuw tegen een probleem aan. Dit keer was het een drive through-penalty voor het niet naleven van de regels in een slowzone. Zo stokte de progressie van dat team opnieuw. Daar waren de problemen echter minder groot dan bij Alpine, want het team zag eerst de #35 uitvallen en na 5,5 uur racen kwam de #36 Alpine in de pitstraat en daar werd ook naar de motor gekeken. Dat bleek ook geen goed teken: Alpine verloor binnen zeer korte tijd allebei de auto's. Ook de #65 Panis Racing LMP2 moest zich in de pitstraat melden, want daar ging de cockpitdeur plots open maar vervolgens niet zomaar dicht.

Het was zo een vijfde en zesde uur vol problemen, zo ook voor de #9 Proton Competition van Bent Viscaal. Teamgenoot Jonas Ried moest deze in de Porsche-bochten aan de kant zetten vanwege technische problemen. Deze moest uiteindelijk achter de muur geduwd worden en dus kon een goed resultaat wel vergeten worden. Op bijna hetzelfde moment meldde ook de #4 Porsche zich in de pitstraat voor een iets grondigere inspectie dan gepland - dit na het eerdere contact met de Lamborghini van de Iron Dames. Om de chaos compleet te maken, werd er vervolgens ook nog wat regen voorspeld.

Regen valt, maar Ferrari gaat door op slicks

Ondanks alle problemen bleef één ding hetzelfde: de #83 AF Corse Ferrari ging aan de leiding, gevolgd door de #50 Ferrari. De regen zorgde wel weer voor flink wat koppijn aan de pitmuur, want de #50 moest voor brandstof binnen komen maar ging dus op slicks naar buiten omdat het nog niet hard regende. Juist op dat moment begon het op Mulsanne Straight flink te regenen en wist het team ook al: er moest opnieuw een pitstop gemaakt worden.

Dat gold niet voor de #2 Cadillac, die de pitstraat op het goede moment opzocht, evenals de #6 Porsche, #12 Jota Porsche en de #15 BMW. Op dat moment kwam ook de leider, Yifei Ye, binnen voor een pitstop. Deze teams konden meteen de overstap maken op de regenbanden waar de #50 dus opnieuw binnen moest komen om de net nieuwe slicks in te wisselen voor regenbanden. Tot grote verbazing kwam die pitstop er echter niet meteen: Nicklas Nielsen reed door op de slicks terwijl de baan op meerdere plekken behoorlijk nat was geworden. Ook Antonio Giovinazzi reed langer door op slicks dan handig oogde, dus de #51 verloor ook veel terrein. Uiteindelijk leidde de regen en een crash van de #60 Iron Lynx tot een full course yellow.

In de LMP2-klasse had de #37 Cool Racing het stokje overgenomen van de #10 Vector Sport. Job van Uitert lag na zes uur racen op de negende plaats, Nicky Catsburg op de dertiende plaats. In de LMGT3-klasse ging de #92 Manthey PureRxcing aan de leiding, gevolgd door Maxime Martin in de #46 BMW. Het team van Morris Schuring lag derde, Larry ten Voorde was op een kwart van de race op P10 te vinden.