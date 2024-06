24 uur van Le Mans, 07.00 uur: Hevige regen leidt tot safety car-neutralisatie

Dat er regen zou vallen op zondag, stond al zo goed als vast. Begin deze week werd nog een redelijk zonnige dag voorspeld, maar vandaag mag men in Le Mans blij zijn als deze zich al eens laat zien. De buienradar voorspelde weinig goeds voor de ochtenduren en inderdaad, er viel veel regen en de wedstrijdleiding zag zich genoodzaakt om de race achter de safety car te neutraliseren.

Aan die situatie is de afgelopen uren helaas niets veranderd, want de safety car was ruim twee uur op de baan en de omstandigheden leken om 07.00 uur niet veel verbeterd ten opzichte van de voorgaande uren. Het betekende dat de strijd tussen de #8 Toyota en #6 Porsche vooraan tijdelijk stil kwam te liggen en veel wijzigingen in de stand waren er dus niet te vinden. Wel viel de #2 Cadillac wat terug na een neuswissel toen tweevoudig IndyCar-kampioen Alex Palou achter het stuur kroop. Bij de #8 Toyota klaagde Brendon Hartley over wat kramp in zijn knie. Hij kon in uur vijftien het stuur overhandigen aan Ryo Hirakawa, bij Porsche keerde Laurens Vanthoor weer terug achter het stuur. De twee teams ontliepen elkaar nauwelijks en het verschil tussen de twee bedroeg slechts 1,5 seconde toen de wedstrijdleiding naar de safety car greep vanwege de regen.

De #20 BMW heeft een achterstand van ruim honderd ronden opgelopen. BMW is nog altijd voornemens de auto de baan op te sturen om zo belangrijke informatie te verzamelen, maar het is duidelijk dat het team van Robin Frijns hier geen rol van betekenis meer kan spelen. In de LMP2-klasse is de situatie in de afgelopen uren ook niet meer gewijzigd door de regen. De #183 AF Corse heeft de leiding in handen en ligt voor de #34 Inter Europol Competition en #10 Vector Sport. Het team van Job van Uitert, #28 IDEC Sport, ligt zesde in de klasse, Bent Viscaal en Nicky Catsburg behoren daar tot de uitvallers. In de LMGT3 gaat het team van Morris Schuring, de #91 Manthey EMA Porsche, aan kop, voor de #92 Pure Rxcing en #85 Iron Dames. Larry ten Voorde is nog niet officieel uitgevallen, al kijkt de #66 JMW Motorsport Ferrari tegen een achterstand van zestig ronden aan.