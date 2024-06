24 uur van Le Mans, 01.00 uur: Straf voor leidende Ferrari, crash voor BMW van Rossi

De safety car verliet net na middernacht het circuit - een onderbreking veroorzaakt door de stevige crash van Dries Vanthoor - en het veld werd weer losgelaten voor de herstart. Het was er een onder zeer verraderlijke omstandigheden, want het had tijdens de safety car al geregend en er viel vlak voor de herstart nog meer regen. Dat het dus lastige omstandigheden waren, bewees de leider in de LMGT3-klasse, de #92 Manthey PureRxcing met Klaus Bachler achter het stuur. Hij spinde bij die herstart en viel zo terug tot de zevende plaats in eigen klasse.

Het grotere nieuws kwam echter enkele minuten later. De stewards hadden zich over het incident tussen Robert Kubica en Dries Vanthoor gebogen. Daarbij wezen zij Kubica aan als schuldige, wat de raceleider in de #83 AF Corse Ferrari op een stop/go-penalty van dertig seconden kwam te staan. Op de regenbanden kon Kubica wel wegrijden van de #5 Porsche Penske, die op slicks bleef doorrijden en veel tijd verloor. Het gat tussen deze nummers één en drie bedroeg ruim dertig seconden, waardoor het team van Ferrari enkel hoefde te vrezen dat het de leiding aan de #8 Toyota zou verliezen.

Rond 00.28 uur viel de #30 Duqueine Team LMP2 met veel rook stil op Mulsanne, waardoor daar de gele vlag gezwaaid werd en ook een slow zone werd ingesteld. Op dat moment besloot AF Corse om Kubica naar binnen te halen om de stop/go-penalty in te lossen. Daardoor vielen zij terug tot de zesde plek en was er in de vorm van de #8 Toyota een nieuwe raceleider.

Voor fans van Valentino Rossi was dit ook een moeilijk uur, want Ahmad Al Harthy was in de bandenstapels terechtgekomen na een moment in de Dunlop-chicane. Hij kwam terug de baan op en er leken geen problemen, totdat hij de controle over de achterkant van de #46 BMW M4 GT3 verloor en dus niet kon voorkomen dat hij schade reed en vast zou komen te staan in de grindbak. De coureur was duidelijk gefrustreerd, wetende dat hier een mogelijke zeg was weggegooid. Zo was net de slow zone op Mulsanne weg en kwam er in de Dunlop-chicane de volgende slow zone.

Na negen uur racen had Toyota het stokje overgenomen van Ferrari, dat nu tot buiten de top-vier was gevallen met alle drie de auto's. De #6 Porsche en #7 Toyota maakten op dat moment de top-drie compleet. De #3 Cadillac van Renger van der Zande reed toen op de negende plaats rond, achter de #38 Jota Porsche. De #20 BMW stond al een tijdje stil in de garage voor reparaties uit voorzorg, al heeft het team laten weten dat de auto van Robin Frijns wel weer in actie moet komen. Dat is op het moment van schrijven nog niet het geval, waardoor de achterstand is opgelopen tot 36 ronden. Voor de #4 Porsche en #12 Jota Porsche wacht een drive through-penalty vanwege het niet naleven van de full course yellow-regels.

In de LMP2-klasse is de #37 Cool Racing weer naar de leiding gegaan. De #24 Nielsen Racing en #183 AF Corse zaten in de achtervolging. In de LMGT3-klasse was de #92 Manthey Pure Rxcing weer naar de leiding teruggekeerd ondanks de spin, gevolgd door de #88 Proton Competition en #91 Manthey EMA van onder meer Morris Schuring.