24 uur van Le Mans, 00.00 uur: Lange safety car na crash Dries Vanthoor

Waar de eerste zes uur redelijk chaotisch verliepen door de afwisselende buien en de vele problemen bij meerdere teams, verliepen de uren tot aan middernacht vrij rustig - op het knallende vuurwerk naast de baan na dan. Sébastien Bourdais schoot wel nog even wijd in Indianapolis, maar kon zijn weg zonder schade vervolgen. Niet veel later stond plots de #15 BMW van Dries Vanthoor in de vangrails. Het bleek het gevolg te zijn van contact met de #83 AF Corse Ferrari van Robert Kubica in de run naar Mulsanne. Als gevolg van dat contact schoot Vanthoor de vangrails in met de #15 BMW en de schade was te groot om door te gaan.

BMW laat in een update weten dat Vanthoor na de crash ter controle naar het medisch centrum is gebracht. De Belgische coureur is in orde bevonden, al meldt BMW wel dat hij wat last heeft van hoofdpijn en duizeligheid na de stevige impact. Die impact had ook tot gevolg dat de vangrails gerepareerd moesten worden en dus kwam voor het eerst in deze race de safety car in actie. De werkzaamheden zouden lang duren, want om middernacht reed het veld nog altijd achter deze aan - al was op dat moment wel fase 3 van de 4 bezig, de pass around.

Voor BMW was het zo een wat lastige fase van de race, want het verloor dus de #15 BMW terwijl eerder ook al de #20 met Robin Frijns achter het stuur van de baan gleed en acht ronden achterstand opliep door reparatiewerkzaamheden. BMW meldt dat er toen gewerkt is aan het vervangen van de achterste aandrijfas en achterremmen. Tijdens de safety car kwam de #20 opnieuw binnen, dit keer om uit voorzorg reparaties uit te voeren aan de achterkant en de vloer. Wel zou de auto weer in actie moeten komen tijdens deze race. Op het moment van schrijven is dat echter nog niet het geval en is de achterstand opgelopen tot 23 ronden.

Ook waren er nog voor de safety car problemen met de #70 Inception Racing McLaren LMGT3, de polesitters van die klasse. Zij moesten de pitstraat opzoeken vanwege motorproblemen, maar konden wel weer terugkeren op de baan - zij het met vijf ronden achterstand.

Om middernacht was de #83 AF Corse Ferrari nog altijd de leider in de race, maar nu was het veld weer bij elkaar gebracht en de voorsprong op de #5 Porsche en #8 Toyota geslonken. De #50 Ferrari en #6 Porsche sloten op dat moment op de vierde en vijfde plaats aan. In de LMP2-klasse lag nu de #22 United Autosports aan de leiding terwijl de #9 Proton Competition van Bent Viscaal officieel was uitgevallen na motorproblemen eerder in de race. In de LMGT3-klasse gaat de #92 Manthey PureRxcing aan de leiding, gevolgd door de #46 BMW van Valentino Rossi.