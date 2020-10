FIA stelt onderzoek in naar vechtpartij bij WK karting Lonato

Een van de races van het WK karting in het Italiaanse Lonato liep helemaal uit de hand. De hoofdrolspelers waren de Italianen Luca Corberi en Paolo Ippolito. Ippolitio kwam in aanraking met Corberi, die als gevolg daarvan uitviel. Vervolgens besloot hij een van de bumpers van zijn kart los te halen, waarna hij een poging deed om Ippolito daarmee te raken. Hij miste zijn doelwit, waarna de bumper tegen een andere kart kwam. Daarbij raakte gelukkig niemand gewond. Ook weigerde Corberi aanwijzingen van de marshals op te volgen. Corberi werd gediskwalificeerd voor zijn gedrag en ook Ippolito werd uit de uitslag gehaald, in zijn geval voor zijn aandeel in de botsing op de baan.

Na de race kwam bovendien een video naar buiten waarop te zien is hoe Corberi Ippolito fysiek te lijf gaat in het parc fermé, waarna er een massale vechtpartij uitbreekt. De video gaat vervolgens de sociale media over, waarna enkele topcoureurs eisen dat er ingegrepen wordt. Voormalig wereldkampioen Jenson Button schreef op Twitter dat hij vindt dat Corberi en zijn vader, die eigenaar is van het kartcircuit van Lonato en ook klappen leek uit te delen bij de vechtpartij, voor het leven geschorst zouden moeten worden. “Luca Corberi heeft zojuist alle kansen die hij had op een racecarrière weggegooid met zijn verschrikkelijke gedrag bij de FIA Karting World champs. Zijn vader is eigenaar van het circuit en zie je iemand keihard tegen de muur duwen. Levenslange schorsingen voor allebei graag.”

Als president van de kartingcommissie van de CIK-FIA was Felipe Massa zondag aanwezig op Lonato toen de vechtpartij uitbrak. Aanvankelijk hield hij zich op de vlakte, totdat hij op maandagochtend een bericht op Instagram plaatste dat er actie ondernomen wordt tegen de betrokken individuen. “Dit gedrag is onacceptabel in onze sport. Deze individuen zullen de gevolgen merken van hun handelingen”, schreef hij bij foto’s van de twee incidenten.

Inmiddels is ook de FIA met een verklaring naar buiten gekomen omtrent het incident. De internationale autosportbond stelt een onderzoek in. “De FIA en de ACI zijn zeer verontrust door de schokkende gebeurtenissen tijdens het FIA Karting KZ World Championship in Lonato, Italië waarbij rijders, teamleden en officials van de baan betrokken waren. De FIA heeft onmiddellijk een onderzoek ingesteld naar de incidenten.”

Met medewerking van Jonathan Noble