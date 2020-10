Karter Corberi gaat diep door het stof en stopt met racen

Corberi viel tijdens de race van de KZ-klasse tijdens de WK-ronde in het Italiaanse Lonato uit na een botsing met Paolo Ippolito. Toen Ippolito een ronde later weer langs kwam gereden, wierp Corberi hem een bumper van zijn eigen kart toe. Na afloop van de race ontstond er zelfs een handgemeen tussen de heren, waarbij ook anderen betrokken raakten. De FIA heeft inmiddels aangekondigd een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen, terwijl voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa, die president is van de kartingcommissie van de FIA, het gedrag bestempelde als ‘onacceptabel’. Ook zouden er ‘consequenties’ volgen.

Op maandag schreef een duidelijk geëmotioneerde Corberi op Facebook dat hij zijn excuses wil aanbieden voor de gebeurtenissen - en hij onthulde dat hij besloten heeft nooit meer mee te doen aan een autosportevenement. “Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan de autosportgemeenschap voor wat ik heb gedaan”, valt op zijn Facebook-pagina te lezen. “Er zijn geen excuses voor mijn verwerpelijke daad. Dit is iets wat ik nooit eerder heb gedaan in mijn carrière van vijftien jaar, en ik hoop dat we dit niemand anders meer zien doen in de toekomst.”

“Na de race, toen ik bij de wedstrijdleiding werd geroepen, vroeg ik ze of ze mijn licentie wilden afnemen omdat ik me volledig bewust was van mijn onherstelbare fouten. Maar ze lieten mij zien dat zij daar niet voor gemachtigd zijn. Zo staat het in de internationale regels, dus keer je niet tegen hen, zij deden hun werk op de best mogelijke manier. Om die reden heb ik zelf besloten voor de rest van mijn leven niet meer deel te nemen aan autosportcompetities. Daarmee speel ik niet voor eigen rechter, het is simpelweg het juiste om te doen.”

Corberi werd naar aanleiding van het incident gediskwalificeerd. Hij omschrijft afgelopen zondag als de slechtste dag uit zijn leven. “Het is iets wat ik nooit zal vergeten. Ik vraag geen clementie, want die verdien ik niet. Ik leg me volledig neer bij de straffen die noodzakelijk worden geacht. Ik schrijf vandaag om mijn excuses aan te bieden, ook al is dat niet genoeg.”

Met medewerking van Jonathan Noble

