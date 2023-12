De kartsport krijgt er in 2024 een nieuw, aansprekend kampioenschap bij: de Karting Champions League, opgericht door Henk de Jong van MP Motorsport. Het gloednieuwe kampioenschap wordt groots aangepakt met vijf verschillende klassen, gelijkwaardig materiaal en competitie op hoogwaardige kartcircuits in Europa. Het sluit perfect aan op het bestaande opleidingsprogramma van MP Motorsport in de autosport. Starten in de karting en doorstromen tot aan de drempel van Formule 1? Het is nu mogelijk.

Het draait in de Karting Champions League vooral om talentontwikkeling. Door met gelijkwaardig materiaal te rijden, maakt talent écht het verschil. Bovendien blijven de kosten binnen de perken door het unieke Arrive & Drive-principe. De kampioen van de hoogste klasse wint bovendien een jaar racen in het Spaans Formule 4-kampioenschap met MP Motorsport.

Ben je zelf geïnteresseerd in deze competitie, of ken je iemand met (mogelijk) talent? Meld je dan nu aan voor de informatiebijeenkomst die - na aanmelding - ook online te volgen is. Er worden twee presentaties gegeven: om 11.00 uur in het Nederlands en om 14.00 uur in het Engels. De presentaties zullen dieper ingaan op de competitie, de kalender en het unieke Arrive & Drive-concept. Online gasten ontvangen na aanmelding een link naar de presentatie en kunnen vragen stellen via een chatfunctie. Aanwezigen kunnen naderhand kennismaken met het team.