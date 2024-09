Red Bull Racing maakte vorige week bekend het wel te zien zitten in de pas dertienjarige Coronel, nadat hij zich had bewezen tijdens een driedaagse shoot-out met andere talenten. Die test vond in augustus plaats op het circuit van Jerez de la Frontera, in aanwezigheid van Helmut Marko. Motorsport.com sprak met de Oostenrijker.

Hoe heeft Rocco Coronel zijn uitnodiging voor de test in Jerez verdiend?

We keken naar mensen die al in de Formule 4 rijden, maar ook in de karting, want alles wordt steeds jonger en jonger. En hij was duidelijk een kandidaat vanwege zijn succes. En we wisten ook dat hij al wat kilometers had gemaakt in een Formule 4-wagen. Maar wat ons echt overtuigde was toen we hem in een GP3-auto zetten. Daarin presteerde hij echt goed.

Wat zag u precies toen u hem in die GP3-wagen zette?

Hij was meteen op snelheid. Er waren ook jongens bij die meer ervaring hadden dan hij [bij wie dat minder het geval was]. Maar ook de wagenbeheersing. Ik bedoel, de GP3 is best een krachtige wagen. Maar hij kon dat vermogen aan. Dus we stellen een programma voor hem op. Hij is nog te jong om in de formulewagens te gaan racen. Ik weet niet of ze al hebben aangekondigd wat we gaan doen, maar we zullen een programma voor hem hebben tot hij zestien jaar oud is.

Rocco Coronel tijdens de Red Bull Driver Search in Jerez. Foto door: Red Bull Content Pool

Wat vindt u ervan dat F1-teams naar steeds jongere jongens kijken in de kartsport? Wat zijn de voordelen en misschien ook de nadelen van deze zeer jonge jongens?

Het voordeel is dat je ze vroeg hebt en op jonge leeftijd al met ze kunt samenwerken om ze te trainen en voor te bereiden. Het nadeel is dat er een kans is dat hij het na het karten niet redt... Sommigen komen namelijk minder goed uit de verf als ze na de karting de overstap naar de auto's maken. Zo hebben we een wereldkampioen karten gehad die het niet haalde in de formule-auto's. Maar het is een tendens [om steeds jongere coureurs te selecteren]. De andere Formule 1-teams doen het, dus wij doen het ook.

Is het ook iets met een hoog risico en een hoge beloning?

Het is een hoog risico, inderdaad. En de beloning? Dat zullen we moeten afwachten! [lacht]

Dus als het om deze zeer jonge jongens gaat, zijn het meer langetermijnprojecten dan wanneer ze al in de eenzitters rijden.

Natuurlijk. Zo zullen we twee jaar langer met Rocco werken. Want hij is, geloof ik, later dit jaar jarig [Coronel wordt op 23 oktober veertien jaar]. Vandaag is het wereldkampioenschap karting. Laten we kijken hoe hij het daar doet. Die race is nog niet afgelopen. [We spraken Marko op de dag van het WK, waarin Coronel derde werd in de OKJ-klasse.] Het duurt met iemand als Rocco dus allemaal wat langer. Maar het is, zoals ik zei, zeker een risico dat we nemen, als ze nog zo jong zijn. En de beloning? Dat zullen we wel zien. Het is niet zo gemakkelijk te berekenen als met Max.

Wat is het volgende doel voor Rocco?

Hij gaat volgend jaar weer karten en Ginetta rijden. Ginetta is een Engels kampioenschap [met de Ginetta G40 Junior Evo] dat hem veel tijd op het circuit zal geven en waar hij op zijn leeftijd al in mag rijden.

Dus de allereerste keer dat we echt kunnen zien of hij goed genoeg is, zal zijn eerste volledige jaar in de formulewagens zijn?

Ja, tegen die tijd zien we wel waar hij staat.