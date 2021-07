Karter Corberi verliest hoger beroep en krijgt 15 jaar schorsing

Corberi (23) ging vorig jaar oktober volledig door het lint toen hij tijdens de slotwedstrijd van het WK Karting door een touché met Paolo Ippolito van de baan vloog. Corberi besloot zijn tegenstander langs de baan op te wachten en gooide de voorbumper van zijn kart naar Ippolito. Na afloop van de race ontstond er ook nog een vechtpartij in parc fermé Beelden van het incident gingen de hele wereld over waarna de Italiaanse autoriteiten en de FIA een onderzoek startten.

In april kwam het internationale tribunaal van de FIA met een uitspraak. Er werd overwogen een levenslange schorsing uit te delen, maar men vond dat de coureur toch kans moest krijgen om zijn leven te beteren en terug te keren. Daarom besloot men dat een schorsing van vijftien jaar voldoende was. Corberi was het niet eens met de beslissing en ging in beroep. Deze week werd het hoger beroep behandeld en haalde Corberi bakzeil. Het Hof van Arbitrage voor Sport besloot de FIA in het gelijk te stellen en de schorsing van vijftien jaar te handhaven. Hij mag in die tijd geen enkele functie in de autosport bekleden, noch mag hij aan officiële evenementen deelnemen.

Bekijk hier de volledige uitspraak in het hoger beroep van Luca Corberi.