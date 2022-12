Jamie Chadwick timmert aardig aan de weg. In de eerste drie seizoenen van de W Series, een racekampioenschap speciaal voor talentvolle vrouwen, pakte ze steeds de titel. Het seizoen van 2022 kwam op een vervelende manier ten einde. Wegens financiële problemen werden de laatste drie races afgelast. Naast haar activiteiten in de W Series was ze ontwikkelingscoureur bij het team van Williams, en had ze nog andere klussen. Komend seizoen verruilt ze Europa voor Amerika. Ze stapt in in de Indy NXT Series, de opstapklasse van de IndyCar Series.

De stap naar de Verenigde Staten wil niet zeggen dat ze de Formule 1 opgeeft. “Mijn doelen liggen nog open”, zegt Chadwick tegen Sky Sports. “Ik zou het fantastisch vinden om op een dag in de IndyCar te racen, maar uiteindelijk is de Formule 1 mijn grote doel. Ik moet nog een hoop bereiken voordat F1 op tafel ligt. Ik denk dat de Indy NXT potentieel een hele goede mogelijkheid is om, als ik er succes heb, mij een kans te geven op een goed zitje in iets als de Formule 2 of de Formule 3. Ik denk dat mijn carrière nog alle kanten op kan. Mijn route heeft er nooit echt traditioneel uitgezien, dus dit is een ander pad waar ik naar kijk.”

Het grote doel voor 2023 is een vrije training bij een Formule 1-renstal. Alle teams moeten ook volgend jaar tenminste tweemaal een rookie inzetten tijdens een oefensessie. Of een vrije training in 2023 al een realistisch doel is? “Ik wil dat dit mijn doel is. Het is nog steeds een grote stap om in een Formule 1-auto te rijden, helemaal vergeleken met waar ik stond in de W Series. Maar ik hoop dat de stap een stuk kleiner is doordat ik betrokken ben in een kampioenschap als de Indy NXT en dat die kansen gaan komen."