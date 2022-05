Zware crash Herta in laatste training Indy 500, Kanaan snelste

De eerste trainingsweek in de aanloop naar de Indy 500 vielen er maar weinig serieuze incidenten te noteren, maar tijdens de afsluitende training op Carb Day waren er twee forse crashes. De eerste kwam op naam van David Malukas. De debutant van Dale Coyne Racing kwam bij het insturen van bocht 1 uit de slipstream van Santino Ferrucci, die pardoes op hem instuurde en zijn rechter achterwiel raakte. De band van Malukas gaf de geest, waarna hij spinde en met de linkerflank van zijn bolide in de muur van bocht 1 eindigde. De Amerikaan kon gelukkig op eigen kracht uit het wrak stappen.

Een stevige klapper dus voor Malukas, maar dat was nog niets vergeleken met de crash van Colton Herta. De coureur van Andretti Autosport – die eveneens een F1-testcontract heeft bij McLaren – probeerde met nog 25 minuten te gaan een momentje met overstuur te corrigeren in bocht 1. Dat lukte niet, waardoor zijn rechter achterwiel contact maakte met de muur en er lucht onder de voorvleugel kwam. Herta steeg vervolgens kort op en kwam ondersteboven op het asfalt terecht, waar hij helemaal doorgleed tot halverwege bocht 2. Nog tijdens het glijden vertelde hij aan vader Bryan Herta – die eveneens zijn strateeg is – dat hij in orde was. Toen de auto eenmaal weer met de goede kant boven was neergezet, kon Herta op eigen kracht naar de medical car lopen.

Natuurlijk werden er ook snelle rondetijden gereden tijdens de laatste oefensessie voor de Indy 500 en ook in de laatste anderhalf uur stond Chip Ganassi Racing er uitstekend bij. Tony Kanaan klokte met 227,114 mijl per uur de hoogste gemiddelde snelheid over één ronde, vlak voor teamgenoot Marcus Ericsson (227,004). Takuma Sato was namens Dale Coyne Racing knap derde, voor de derde Ganassi-bolide van polesitter Scott Dixon. Sage Karam verraste met de vijfde plek namens Dreyer & Reinbold Racing, voor Will Power en Jimmie Johnson in de vierde Ganassi-Honda. De top-tien werd voltooid door Pato O’Ward, die eerder vandaag zijn contract bij Arrow McLaren SP verlengde, Marco Andretti en Felix Rosenqvist. Qua snelle rondetijden speelde Rinus van Kalmthout geen rol in de laatste training. Met een ronde van 220,638 mijl per uur eindigde hij als 33e en laatste.

Uitslag afsluitende vrije training Indy 500

Pos. Coureur Team Snelheid 1 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing 227,114 mph 2 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 227,004 mph 3 Takuma Sato Dale Coyne Racing 226,839 mph 4 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 226,696 mph 5 Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing 226,517 mph 6 Will Power Team Penske 226,032 mph 7 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing 225,974 mph 8 Pato O'Ward Arrow McLaren SP 225,756 mph 9 Marco Andretti Andretti Herta Autosport 225,714 mph 10 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP 225,665 mph 33 Rinus van Kalmthout Ed Carpenter Racing 220,638 mph