Zeventien races voor IndyCar in 2024, oval Milwaukee keert terug

In 2023 bestond de IndyCar-kalender uit zeventien races. In de voorlaatste wedstrijd in Portland kroonde Alex Palou zich al tot kampioen, waarmee hij de eerste coureur sinds 2005 werd die de titelstrijd voor de laatste race al besliste. De Spanjaard komt volgend jaar - in principe - opnieuw uit voor Chip Ganassi Racing en inmiddels weet hij ook hoe het programma richting het verdedigen van zijn titel eruitziet. Maandag onthulde de IndyCar Series de kalender voor 2024 met daarop in totaal achttien races, waarvan er zeventien meetellen voor het kampioenschap. De enige die niet meetelt, is de demonstratierace op The Thermal Club. Bij die race op 24 maart wordt om een hoofdprijs van één miljoen dollar gestreden.

Twee weken eerder wordt het IndyCar-kampioenschap traditiegetrouw afgetrapt met de race op het stratencircuit van St. Petersburg. Ook de tweede race die meetelt voor de titelstrijd, de GP van Long Beach op 21 april, wordt verreden op een stratencircuit. Daarna volgen met Barber Motorsports Park en Indianapolis twee races op permanente circuits, alvorens de eerste ovalrace van het seizoen aanbreekt. Dat is meteen het kroonjuweel van het IndyCar-seizoen: de 108ste editie van de Indianapolis 500. Op 18 en 19 mei wordt er gekwalificeerd, waarna op 26 mei de race plaatsvindt. Een week later volgt in Detroit het derde stratencircuit op het programma, met weer een week later het derde permanente circuit: Road America.

Op 23 juni volgt dan de race op Laguna Seca, het circuit dat de afgelopen twee jaar nog de laatste race van het seizoen organiseerde. Twee weken later wordt op 7 juli in Mid-Ohio een nieuwe triple-header afgetrapt met daaropvolgend twee races op de oval van Iowa (13 en 14 juli) en de race in Toronto (21 juli), de enige buiten de landsgrenzen van de Verenigde Staten. Daarna ligt het IndyCar-seizoen een kleine maand stil wegens de Olympische Spelen in Parijs, waarna het seizoen wordt afgesloten met vijf races in vijf weekenden. De slotfase wordt afgetrapt met de oval van Gateway op 17 augustus, gevolgd door Portland op 25 augustus en een double-header op de oval van Milwaukee. Dat circuit staat voor het eerst sinds 2015 op de IndyCar-kalender. Daarna volgt één weekend pauze, waarna het seizoen op 15 september wordt afgesloten op het stratencircuit van Nashville.

Ten opzichte van het afgelopen IndyCar-seizoen ontbreekt één circuit op het programma: de Texas Motor Speedway. De oval in Fort Worth stond sinds 1997 onafgebroken op de kalender van de IndyCar Series en voorganger Indy Racing League. Door de rentree van Milwaukee loopt het aantal races op ovals niet af, want de double-header aldaar zorgt er juist voor dat er één ovalrace meer wordt verreden. Dat het aantal voor het kampioenschap meetellende races op zeventien blijft staan, komt doordat de tweede race op de road course van Indianapolis geschrapt is.

De volledige IndyCar-kalender voor 2024

Datum Locatie Type circuit 10 maart St. Petersburg Stratencircuit 24 maart The Thermal Club* Permanent circuit 21 april Long Beach Stratencircuit 28 april Barber Motorsports Park Permanent circuit 11 mei Indianapolis Permanent circuit 18-19 mei Kwalificatie Indy 500 Oval 26 mei Indy 500 Oval 2 juni Detroit Stratencircuit 9 juni Road America Permanent circuit 23 juni Laguna Seca Permanent circuit 7 juli Mid-Ohio Permanent circuit 13 juli Iowa I Oval 14 juli Iowa II Oval 21 juli Toronto Stratencircuit 17 augustus Gateway Oval 25 augustus Portland Permanent circuit 31 augustus Milwaukee I Oval 1 september Milwaukee II Oval 15 september Nashville Stratencircuit

* Race telt niet mee voor het kampioenschap