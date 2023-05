De kwalificatie voor de Indy 500 bood zoals altijd weer genoeg spektakel. De eerste startrij is volledig Europees, met de Spaanse Alex Palou als polesitter. Hij wordt op de eerste startrij vergezeld door de 22-jarige Hoofddorper Rinus VeeKay en de Zweed Felix Rosenqvist. Het verschil tussen de drie bedroeg slechts 0,103 mijl per uur over vier ronden: een record, aangezien het vooraan het veld nog nooit zo dicht bij elkaar zat.

Er verschijnen 33 deelnemers aan de start van de 107e editie van de Indy 500, maar slechts één kan zich tot de Indy 500-kampioen kronen. Veel elementen komen samen in deze race: overleven, strategie, slipstream, cautions. Het leidt tot een odd van 7,00 voor polesitter Alex Palou, mocht hij erin slagen om zijn pole-position te verzilveren en na 200 ronden als eerste over de finish te komen. Voor de nummer twee, VeeKay, worden de kansen door de bookmakers wat lager ingeschat. Bij een zege van de Nederlander, die altijd sterk is op de oval van Indianapolis, krijg je liefst 15 keer je inzet terug. Hij staat daarmee op gelijke hoogte met Josef Newgarden en de nummer drie op de grid, Rosenqvist.

Pato O'Ward, die namens Arrow McLaren vanaf de vijfde plek aan de race begint, wordt een stuk hoger ingeschat en krijgt een odd van 7,50. De Mexicaan kwam in 2022 dicht bij de zege, maar moest toch Marcus Ericsson voor zich dulden in de knotsgekke slotfase. De regerend Indy 500-kampioen begint van de tiende plaats en een zege voor hem levert 12 keer de inzet op. De ervaren Scott Dixon pakte vijfmaal de pole-position voor de Indy 500, maar won deze slechts één keer: in 2008. Hij is bij de bookmakers de nummer drie met een quotering van 9,50. Ook Takuma Sato, tweevoudig Indy 500-winnaar, is een van de grote kanshebbers volgens de bookmakers. Een zege voor hem levert 10 keer de inzet op.

Coureur Quotering bij zege Alex Palou 7,00 Pato O'Ward 7,50 Scott Dixon 9,50 Takuma Sato 10,00 Marcus Ericsson 12,00 Alexander Rossi 14,00 Josef Newgarden 15,00 Rinus VeeKay 15,00 Felix Rosenqvist 15,00

Winnende startnummer

Voor de Indy 500 zijn er bovendien andere unieke weddenschappen bij de bookmakers te vinden. Zo kan er bijvoorbeeld ingezet worden op het winnende startnummer. Wint een coureur met een even nummer op de auto? Dat levert 1,81 op. Zo vallen Ericsson, Palou, Will Power, Colton Herta, Romain Grosjean en Rosenqvist onder deze groep. Een zege voor een coureur met een oneven nummer levert 1,95 op. Dan zou er een zege moeten komen voor een coureur als Dixon, Sato, VeeKay, O'Ward, Alexander Rossi of Scott McLaughlin. Naast even/oneven is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een winnaar met een startnummer tot en met 6 en andere groepen.

Aan de start van de race verschijnen negen oud-winnaars van deze race. Helio Castroneves won vier keer, Sato twee keer. Dixon, Tony Kanaan, Ryan Hunter-Reay, Rossi, Power en Simon Pagenaud wonnen net als regerend kampioen Ericsson één keer. Als een van deze coureurs wint, krijg je 2,35 keer je inzet terug. Een nieuwe Indy 500-kampioen levert 1,55 op.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+