Brown: McLaren heeft onterecht slechte reputatie door Palou

Vorig jaar maakte tweevoudig IndyCar-kampioen bekend dat hij het getekende contract met Arrow McLaren voor 2024 niet zou honoreren. Hij verkoos een langer verblijf bij Chip Ganassi Racing. Het was een opvallende twist in wat toch al een saga was, want eerder dreigde Chip Ganassi met juridische stappen tegen Palou, juist omdat weg wilde bij CGR om voor McLaren te gaan rijden. Die strijd resulteerde in een schikking via bemiddeling, waarna het Palou vrij stond om met McLaren in F1-auto's te testen - ook op het Circuit of the Americas tijdens de eerste vrije training van de US Grand Prix.

Maar toen Palou besloot om toch bij CGR te blijven, ontketende dat weer een kettingreactie bij McLaren. CEO Zak Brown stelt dat zijn team daardoor een reputatie heeft gekregen dat het de ene na de andere contractsaga aaneenrijgt. Het team heeft dit jaar afscheid genomen van David Malukas, die door een mountainbikeongeluk de eerste races van het seizoen moest missen. Het resulteert allemaal in een komen en gaan van coureurs, van onder meer Felix Rosenqvist, Malukas, Nolan Siegel, Callum Ilott, Théo Pourchaire en Alexander Rossi.

"Het is was teleurstellend en ik begrijp het, het hoort erbij als je een groot team bent", zegt Brown tegen Motorsport.com. "Ik denk dat we een oneerlijk stempel hebben gekregen hebben door deze coureurssituatie, en dan heb je nog een aantal coureurs die zich ermee bemoeien. Ik weet dat iedereen het leuk vindt om een tik uit te delen; ik vind het zeker leuk om een tik uit te delen. Dus als je een tik geeft, moet je ook kunnen incasseren. Maar we hebben Pato [O'Ward] naar deze sport gebracht en ik ben hem trouw gebleven. Met Palou hadden we een contract en wij hebben ons deel gedaan. Dat creëerde dit domino-effect. Alex [Rossi] heeft zijn contract uitgezeten. We geven Nolan, een jonge Amerikaan, de kans. We hebben Théo teruggehaald [voor Toronto om de geblesseerde Rossi te vervangen]. En dus, helaas, heeft deze Palou-situatie ons onterecht gebrandmerkt als moeilijk team en 'we zijn hard voor coureurs', terwijl ik eigenlijk denk dat onze relatie met onze coureurs een van onze sterkste punten is."

Goede band met coureurs in F1

Het is bekend dat de zaak-Palou in de rechtszaal beslist moet worden. McLaren eist een flinke schadevergoeding van de Spanjaard: ruim 20 miljoen dollar. Gevraagd naar een update over die zaak, laat Brown weten: "Het is in een juridisch proces en het gaat de hele procedure door, 100 procent. En ik denk dat het waarschijnlijk ergens eind volgend jaar zal eindigen."

Om te benadrukken dat McLaren goed omgaat met zijn coureurs en diens contracten, wijst Brown naar het F1-team met Lando Norris en Oscar Piastri. "Zelfs in de Formule 1 hadden we een ongelofelijke band met Carlos Sainz. Ook met Fernando Alonso en Daniel Ricciardo hebben we een geweldige relatie gehad", meent de Amerikaan. "Lando zit nu al zes jaar bij ons. Dus ik ben eigenlijk best trots op mezelf en McLaren voor de relaties die we hebben met coureurs die nu voor ons rijden en in het verleden voor ons hebben gereden."