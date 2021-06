Brown lyrisch over O’Ward: “Doet me denken aan jonge Montoya”

Negen races hebben de coureurs uit het IndyCar-kampioenschap inmiddels achter de rug. Het seizoen is daarmee over de helft en Arrow McLaren SP staat er uitstekend voor, vooral dankzij de prestaties van Patricio O'Ward. Hij stond twee keer op pole-position, won de tweede race in zowel Texas als Detroit en bezet daardoor ook de tweede plek in de titelstrijd. In Detroit moest de 21-jarige Mexicaan hard knokken voor de zege, nadat hij de race vanaf de zestiende positie moest aanvangen. De manier waarop O’Ward de race in Motor City naar zich toe trok, deed McLaren-topman Brown denken aan Juan Pablo Montoya in zijn jongere jaren.

“Hij had de controle volledig, terwijl hij super agressief reed”, antwoordde Brown op een vraag van Motorsport.com over O’Wards zege in Detroit. “Scott Dixon, Colton Herta en Josef Newgarden verdienen ook een compliment - dit zijn de jongens van wie hij wist dat hij er clean mee kon racen. Het was een geweldige rit. Hij is een enorm talent, ik denk dat hij een grote natuurlijke gave heeft. Hij kan een auto de sporen geven zoals ik Montoya zag doen op ovals, en daar lijkt hij niet bang voor te zijn.”

F1-test Abu Dhabi gaat door

Later dit jaar komt O’Ward voor het eerst in actie met een Formule 1-auto. Voor de start van het IndyCar-seizoen kondigde Brown aan dat O’Ward eind 2021 mee zou mogen doen aan de F1-test in Abu Dhabi als hij een IndyCar-race zou winnen. Inmiddels staat de teller dus op twee overwinningen en dus gaat de test door. “Hij krijgt zijn test aan het einde van het jaar. Hij is jong, hij is pas 21, dus laten we kijken waar zijn carrière hem brengt”, vertelde Brown.

Brown wil echter niet dat O’Ward door dat vooruitzicht wordt afgeleid. Hij heeft eerst namelijk een andere klus te klaren, namelijk proberen de IndyCar-titel te winnen. “Op dit moment houden we hem volledig gefocust op IndyCar. Historisch gezien komt het IndyCar-kampioenschap vaak aan op de laatste race, waar drie, vier, vijf coureurs als winnaar uit de bus kunnen komen. Ik wil dat hij daar volledig op gefocust blijft, maar ik ben ook enorm onder de indruk van hem. Laten we zien hoe hij zich staande houdt in de test in Abu Dhabi, vanaf daar kijken we verder.”