Brown komt met lijstje aan verbeterpunten voor IndyCar

Met de IndyCar-race in Nashville is het seizoen van de Amerikaanse raceklasse afgelopen weekend afgerond. Alex Palou won voor de derde keer het kampioenschap en Chip Ganassi Racing ging met de constructeurstitel aan de haal. Arrow McLaren werd in die strijd vijfde en CEO Zak Brown is daar best tevreden mee. Ook ziet hij dat de IndyCar er vrij goed voor staat als kampioenschap, maar de Amerikaan heeft wel een lijstje aan verbeterpunten.

"Ik geloof dat er meer haalbaar is in het vergroten van de sport. Ten eerste en boven alles moeten we ervoor zorgen dat het racen eerlijk, competitief en aantrekkelijk blijft. Daarvoor moeten we de beste coureurs van de wereld aantrekken", begint Brown op de site van McLaren. "Ook moeten we de fanervaring versterken, zowel op de baan, als op tv, als op de andere digitale platforms. Het is daarnaast belangrijk dat we het kampioenschap voor alle teams financieel aantrekkelijk houden."

Naast deze aanbevelingen gelooft Brown dat er meer mogelijk is met de kalender. "Er staan volgend jaar zeventien races op de agenda, zeven road courses, vier stratencircuits en zes ovals. Ik hou van de variatie, want het zorgt ervoor dat zowel de engineers als de coureurs uitgedaagd worden om veelzijdig te zijn", aldus de McLaren-topman. "Maar ik heb wel verbeterpunten. Het slotweekend in 2025 is tijdens het Labor Day Weekend [op 31 augustus]. Dat is strategisch gedaan, want het botst daarmee niet met de start van de NFL [American Football]. Het zorgt er echter wel voor dat het kampioenschap in zes maanden is gepropt."

Dat vindt Brown te veel races in te korte tijd. Ook op de locaties van de circuits heeft hij wat aan te merken. "Ik denk dat we moeten kijken hoe we in de Amerikaanse markt kunnen groeien", legt hij uit. "Zeker aan de oostkust en in andere regio's met grote steden. We wachten al lang op een terugkeer in Denver en met het verlaten van Watkins Glen - die beslissing werd jaren geleden gemaakt - mist er een race in het noordoosten." Een andere aanbeveling is het verhuizen naar circuits rondom andere sportlocaties, zoals in Las Vegas. "We zien dat de Formule 1 daar veel sponsors aan wist te trekken. We moeten dus zoeken naar mogelijkheden om te investeren, waar we dan indirect weer van profiteren."

Over de grens kijken

Als Brown nog een advies mag geven voor de kalender, wijst hij naar de mogelijkheid om in Noord- en Zuid-Amerika meer races te organiseren. "Ik denk dat er meer groeimarkten zijn dicht bij huis. We moeten blijven focussen op de Amerika's en ons niet laten afleiden. Strategisch gezien is dat veel logischer, want we bouwen dan op een bestaande groep aan fans."