Brown: IndyCar heeft nieuwe, snellere auto's nodig om te groeien

Het gaat goed met de IndyCar Series. Het seizoen 2022 zit erop en inmiddels is ook bekend dat de kijkcijfers van de klasse in de Verenigde Staten met ruim vijf procent gestegen zijn. Toch ziet Zak Brown nog voldoende ruimte voor verbetering. De CEO van McLaren vertelde in de aanloop naar de afsluiting van het IndyCar-seizoen op Laguna Seca dat de kijkcijfers nog hoger kunnen worden als er een nieuw chassis en een nieuwe auto wordt geïntroduceerd. Het huidige chassis stamt namelijk al uit 2012, terwijl de huidige bodykits in 2018 voor het eerst werden gebruikt.

"Ik zou graag nieuwe auto's zien, maar ik denk dat ik in de minderheid ben", beseft Brown echter. "Het racen is geweldig, maar ik vind dat deze sport om technologie draait. Het probleem is dat we over vijf jaar hetzelfde zullen zeggen: 'Goede budgetten, geweldige races, dus waarom veranderen?' Dus op welk moment voer je verandering door? Het geeft deze klasse denk ik een injectie als je de technologie naar een hoger plan tilt." Hoe ziet Brown dat voor zich? "Ik hoop dat de auto's iets sneller worden met iets meer vermogen en een nieuw, lichter chassis. Als je kijkt naar Super Formula en Formule 2, dan zijn die auto's sneller. Ik denk dat wij ervan profiteren als we het product opfrissen."

Nieuwe races: Noord-Amerika, bij voorkeur aan oostkust

Ook enkele aanpassingen aan de IndyCar-kalender kunnen helpen om de klasse te laten groeien, want Brown ziet dat de oostkust ondervertegenwoordigd is met alleen races in St. Petersburg en Toronto. "Dat kan overal - New York, Philadelphia, New Jersey, Massachusetts. Ik zou terugkeren naar Meadowlands, hoewel ik graag een andere lay-out zou zien", somt hij enkele potentiële locaties op. "Ondanks dat ik van enkele noordelijk gelegen permanente circuits hou, denk ik dat het een stratencircuit moet worden. Zelfs Washington DC is een optie, daar werd een ALMS-race verreden. Ik sprak hierover met [Penske Entertainment CEO] Mark Miles. We moeten in kaart brengen waar alle stadions en conferentiecentra zijn, want dat lijken de beste plekken te zijn. Long Beach en Toronto zijn rond een conferentiecentrum, Nashville rond een stadion. Laten we kijken naar alle conferentiecentra en sportstadions aan de oostkust en beoordelen of dat een startpunt is."

Met Toronto heeft IndyCar ook een race buiten de Verenigde Staten, terwijl de klasse in het verleden ook bezoekjes bracht aan onder meer Mexico, Brazilië en Australië. Brown is echter terughoudend wat betreft races buiten Noord-Amerika. "Natuurlijk Mexico, maar ik zou in Noord-Amerika blijven", zegt hij over uitbreiding buiten de Verenigde Staten. "De race in Australië was goed, maar onze fans zitten in Noord-Amerika. En als je naar sponsoren kijkt, dan zijn er weinig marketingdirecteuren die verantwoordelijk zijn voor Noord-Amerika én Australië. Ik zou dus graag zien dat wij de kalender in Noord-Amerika afronden, voordat we internationaal gaan."

Power pakt tweede IndyCar-titel op Laguna Seca, Palou wint