Brown: Arrow McLaren SP ambieert derde fulltime inschrijving

Afgelopen weekend begon Arrow McLaren SP aan het tweede IndyCar-seizoen in de huidige gedaante. Sinds begin 2020 kan het voormalige Schmidt Peterson Motorsports rekenen op een samenwerking met McLaren. Opnieuw zet het team twee auto’s aan de start van het volledige seizoen, die ditmaal bestuurd worden door de Pato O'Ward en Felix Rosenqvist, die de vertrokken Oliver Askew vervangt. De wens van mede-eigenaren Sam Schmidt en Ric Peterson is echter om het team op termijn uit te breiden naar drie fulltime inschrijvingen. Dat is een scenario waar Brown zich goed in kan vinden, zo vertelde hij aan Trackside Online.

“Een derde coureur: ja. Een vierde rijder… Dat weet ik niet zeker. Ik denk dat drie beter is dan twee”, zei Brown. Het is echter niet de bedoeling dat er dan zomaar een coureur in de derde auto gezet wordt. “Het moet een coureur van het kaliber van Pato en Felix zijn. We gaan niet naar een scenario waarbij een coureur zich inkoopt. Als je kijkt naar Roger [Penske] - dat is waarschijnlijk de beste manier om het te doen met drie vaste rijders en een vierde op Indy, die allemaal in staat zijn mee te doen voor het kampioenschap. Zelfs Chip [Ganassi] moest betalende coureurs inzetten om zijn programma rond te krijgen. Ik denk dat Roger het op de beste manier doet.”

Derde rijder moet 'races kunnen winnen'

De eerste stap op weg naar drie auto’s die fulltime meedoen in IndyCar heeft Arrow McLaren SP al gezet. De renstal schreef afgelopen jaar een derde auto in voor de Indianapolis 500, waar Fernando Alonso achter het stuur kroop. Het avontuur van de Spanjaard was echter niet zo succesvol als zijn eerste deelname in 2017 en ook gaf hij recent aan dat hij betwijfelt of hij ooit nog terugkeert in de iconische race. Dit jaar heeft het team Juan Pablo Montoya weten te strikken voor de derde auto, die ditmaal wordt ingezet tijdens de Indy Grand Prix en de Indy 500.

Coureurs van het kaliber Montoya en Alonso passen precies binnen wat Brown zoekt in zijn IndyCar-coureurs. “Het moet altijd iemand zijn van wie we geloven dat hij in staat is om de race te winnen, dus iemand als Helio Castroneves was heel spannend. We zetten hem tegen het eind van vorig jaar in de auto toen Oliver [Askew] een race afwezig was. We willen altijd iemand hebben die kan winnen, hoewel je niet altijd in staat bent om iemand als Fernando, Juan Pablo of Helio te vinden.” De keuze voor Montoya was volgens de Amerikaan dan ook een logische: “Hij heeft geschiedenis met McLaren, een geweldige staat van dienst op Indy [twee zeges in vijf starts]. Hij heeft een grote persoonlijkheid, is een groot merk, wat belangrijk is voor het team, en hij heeft veel ervaring.”