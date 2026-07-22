Winnaars en verliezers van de IndyCar-race in Nashville

Alex Palou van Chip Ganassi Racing zette een stap dichter bij een vierde opeenvolgende - en vijfde in totaal - IndyCar Series-titel nadat hij maandag naar de overwinning snelde in de Borchetta Bourbon Music City Grand Prix op Nashville Superspeedway.

De triomf van de Spanjaard kwam nadat hij het trio van Team Penske achter zich had gehouden, aangevoerd door oval-maestro en lokale held Josef Newgarden, die in 2025 won op de 1,33 mijl lange betonnen oval. Het sleutelmoment bleek de caution in ronde 123 van 225, de ronde nadat Palou had gepit vóór meerdere koplopers, waarna hij in ronde 131 naar de leiding doorschoof en die voor de rest van de race nooit meer uit handen gaf.

Er waren in totaal 395 inhaalacties, waarvan 246 voor positie, samen met 11 leiderswissels onder zeven verschillende coureurs.

Dit zijn de winnaars en verliezers van de 12e ronde van het seizoen.

David Malukas, Team Penske Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Het was een bewogen weekend voor David Malukas. Alleen al op zaterdag crashte hij in de eerste training, ging hij naar het ziekenhuis en miste hij de kwalificatie, en daarna kwam hij terug om de slottraining aan te voeren. Hij ging het weekend al in met een gridstraf van negen plaatsen vanwege een niet-goedgekeurde motorwissel, en die verse krachtbron was alles wat hij nodig had om - met een gekneusde knie - vanaf de laatste plaats naar voren te stormen.

Het tempo van de 24-jarige inwoner van Chicago was meedogenloos, en vooral zichtbaar toen hij ervoor koos niet te pitten tijdens de eerste caution in ronde 19. Na de herstart op de oudere, minder geliefde primaire banden sprong hij in ronde 33 naar de leiding en wist hij Team Penske-teamgenoot Scott McLaughlin achter zich te houden, die op een set versere alternatieve banden reed.

Hoewel een ongelukkig getimede caution een rechttoe rechtaan plan ontspoorde dat Malukas waarschijnlijk de zege had kunnen opleveren, vocht hij zich alsnog terug naar de derde plaats - zijn vijfde podium van het seizoen. Het resultaat stelde hem ook in staat de tweede plaats in de kampioenschapsstand te heroveren.

Kyle Kirkwood, Andretti Global w/ Curb-Agajanian, Josef Newgarden, Team Penske Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Na vanaf poleposition te zijn gestart en 24 ronden aan de leiding te hebben gereden in de #27 Andretti Global Honda, was Kyle Kirkwood maandag een belangrijke kandidaat voor een podium - of zelfs een overwinning. Hij werd echter benadeeld door de ongelukkig getimede gele vlag in ronde 180 terwijl hij in de pitstraat was, waardoor hij net buiten de top 10 terugviel. Hoewel hij zich in de slotronden terugknokte naar de 10e plaats, deed het pechmoment met de caution teniet wat onderweg leek naar gewonnen kampioenschapspunten op Palou.

De coureur uit Florida begon het weekend als tweede in de algemene stand, 56 punten achter Palou; hij verliet Tennessee als derde in de stand - achter Malukas - en heeft nu 87 punten achterstand op Palou.

WINNAAR: Mick Schumacher

Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Photo by: Penske Entertainment

Mick Schumacher beleefde zijn beste weekend tot nu toe in de IndyCar Series, nadat hij in Nashville tot de zesde plaats was opgeklommen voordat hij als achtste finishte.

Hoewel het Schumachers eerste top 10-resultaat is in het belangrijkste formulekampioenschap van Noord-Amerika, is het des te indrukwekkender dat dit pas bij zijn vierde start ooit op een oval komt - eentje waarop hij niet eerder had getest - en nadat hij als 16e op de grid was gestart.

De 27-jarige Duitse rookie was het lichtpunt op een verder rampzalige dag voor Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), met teamgenoten Louis Foster als 17e - waarbij hij 10 ronden leidde doordat hij tijdens de eerste caution niet pitte - en Graham Rahal als 19e, die vroeg uitviel na 209 ronden te hebben afgelegd.

VERLIEZER: Graham Rahal

Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Terwijl Schumacher zijn beste weekend tot nu toe in IndyCar had, beleefde Rahal een van zijn slechtste.

Er was geen snelheid gedurende de eerste training, vervolgens weerhield een probleem met de brandstofdruk hem van kwalificeren, en Rahals problemen werden verergerd toen hij de #15 RLL Honda in de slottraining crashte. Hij zei later dat er sensaties in de auto waren die hij in zijn hele carrière nog nooit had gevoeld, wat het team er uiteindelijk toe bracht te ontdekken dat er een defect was aan de rechtsachter upright.

Hoewel de zaken voor de race waren opgelost, voelde Rahal zich nooit comfortabel genoeg en had hij niet genoeg tempo om naar voren te komen. Uiteindelijk bleef hij achter met een top 20-finish.

WINNAAR: Alex Palou

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Het is vrij makkelijk om Palou op deze lijst te zetten nadat hij in Nashville zijn vijfde race van het seizoen won en zijn voorsprong in het kampioenschap met 27 punten uitbreidde, waardoor hij nu een marge van 83 punten op Malukas heeft.

Het was ook zijn 50e podium in zijn carrière en zijn derde ovalzege in zijn carrière, terwijl hij zijn team ook een monumentale mijlpaal bezorgde door Chip Ganassi Racing’s 150e IndyCar-overwinning aller tijden veilig te stellen.

O, en hij kon er ook van genieten dat zijn land, Spanje, zijn eerste FIFA World Cup sinds 2010 won nadat het zondag Argentinië versloeg.

Christian Lundgaard, Arrow McLaren Photo by: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

Christian Lundgaard deed zichzelf geen plezier als het gaat om het argument dat zijn ovalvaardigheden een belemmering vormen om een complete coureur te zijn die klaar is om voor een kampioenschap te vechten of, wat voor Arrow McLaren waardevoller lijkt gezien zijn naderende vertrek aan het einde van het seizoen, de Indianapolis 500.

De Deen was gedurende geen enkel deel van het weekend te bekennen. Hij kwalificeerde zich als 19e en startte als 24e na een gridstraf voor een niet-goedgekeurde motorwissel. Hoewel hij tot de derde plaats reed nadat hij tijdens de eerste caution niet had gepit, zakte hij als een baksteen bij de daaropvolgende herstart; hij verloor 10 plaatsen na slechts twee ronden. Uiteindelijk werd hij als 16e geklasseerd.

Eerlijkheidshalve reed heel Arrow McLaren het grootste deel van de dag buiten de top 10, maar teamgenoten Pato O’Ward en Nolan Siegel vonden alsnog een manier om uit de middelmaat te klimmen en laat in de race in de top 10 te rijden, voordat ze respectievelijk als zevende en 11e finishten.