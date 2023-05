Vorige week werd er nog getwijfeld aan de racebaarheid van de Dallara DW12, aangezien Patricio O'Ward stelde dat er in de Indy 500 sprake zou zijn van de in de Formule 1 bekende 'DRS-treinen'. De Mexicaanse Arrow McLaren-coureur beklaagde zich over het feit dat het nieuwe aeropakket, dat de teams in staat stelt om tot 10 procent meer downforce toe te voegen aan de auto, 'niets doet voor het racen' en dat je in verkeer 'niks kunt doen'.

Will Power, die de Indy 500 in 2018 won, ziet het juist positiever in. Volgens de 42-jarige Australiër zorgt de hoge bandenslijtage in combinatie met dit nieuwe aeropakket ervoor dat de coureurs elkaar makkelijker kunnen volgen. Dat zorgt er wel voor dat, zoals maandag te zien was in de training met Katherine Legge en Stefan Wilson, de kans op crashes groter is als een coureur plots wat meer moet liften dan verwacht.

"Het is eigenlijk echt een goed pakket", meent Power. "Dat is waarom niemand [tot nu toe] echt gecrasht is. Dat betekent dat het een zeer felle race gaat worden. Ik denk dat het heel erg dicht bij elkaar zal liggen. Misschien zullen er meer incidenten in de race zijn. Het gaat een goed gevecht worden."

De Team Penske-coureur, die zondag van de twaalfde plaats start, is ervan overtuigd dat er vooraan genoeg wisselingen zullen plaatsvinden, ook al rijden de coureurs nu met meer downforce dan vorig jaar. "Het zal makkelijk worden om in te halen, niet in het veld maar vooraan, omdat je meer downforce hebt", legt Power uit. "De top-drie zal behoorlijk hard racen. Je hebt eigenlijk niet zoveel meer luchtweerstand. De auto's behalen ongeveer dezelfde snelheden omdat ze zeer efficiënt zijn. Ik kon niet eerder zonder problemen zo vlak achter iemand anders rijden."

Vooraan zouden er dus geen problemen moeten zijn, maar in het middenveld wordt het een stuk lastiger om het verschil te maken. "Het zou belachelijk zijn om genoeg downforce te hebben zodat iedereen kan inhalen, maar wat je nog wel hebt hier, is bandenslijtage. Ik denk dat dat voor een goede race in de groepen zal zorgen. Dat komt omdat de linkerbanden zachter zijn, deze slijten makkelijker. Ik heb nog geen enkele set zonder vibraties gehad. Er waren gevallen dat het hevig was en je een pitstop moest maken en een paar... Ik reed een volle stint, maar het is er nog steeds. Het is de linkerkant. Dat zorgt voor betere races. We hadden wat slijtage nodig. Op een hete dag zal het een goede race worden", besluit Power.