De zondagse IndyCar-race op het circuit van Iowa was de tweede van het weekend, op zaterdag won Scott McLaughlin de eerste race op de oval. Op zondag startte de racewinnaar ook vanaf pole, maar de Nieuw-Zeelander wist deze goede uitgangspositie niet te verzilveren. Het was namelijk Will Power die na een ongekende inhaalrace vanaf P22 met de winst ervandoor ging. Kampioenschapsleider Alex Palou kwam als tweede over de finish, waarachter McLaughlin tot een derde plek veroordeeld was. Rinus VeeKay liet ook op zondag zien zich prima te voelen in Iowa en finishte als negende.

McLaughlin begon wel uitstekend aan de race. De 31-jarige coureur behield bij de start de leiding en reed de eerste rondes comfortabel aan kop. Palou volgde op korte afstand, maar aanvallen zat er niet in. Verder veranderde er weinig. Josef Newgarden was de grootste winnaar van de openingsfase. De Amerikaan begon als veertiende en reed al na de eerste ronde rond op de tiende plek. Het was ook het enige hoogtepunt van de eerste 55 rondjes, want inhalen bleek schier onmogelijk.

Na ronde 100 barstte het spektakel los op Iowa. Agustin Canapino zorgde voor de eerste caution nadat hij in bocht 2 van de baan spinde. Dat was voor Power direct het moment om de koppositie over te nemen, want hij kon onder de gele vlag zijn pitstop maken. De rest van het veld was net wat eerder naar binnen geweest, waardoor Power volop profiteerde. Palou kwam daarna nog wel aan de leiding na een volgende stop van Power, maar laatstgenoemde coureur kwam door een geslaagde undercut op P2 terecht.

Palou en Power vochten daarna de strijd voor P1 uit. Felix Rosenqvist viel ondertussen uit met een probleem met de ophanging en ook Conor Daly - die bij Dale Coyne Racing de geblesseerde Jack Harvey verving - moest met een technisch probleem zijn auto in de pits parkeren.

Stevige crash in slotfase

Power en Palou hielden in de slotfase het nog spannend, maar na een stevige crash in de slotfase van de race was de strijd over. Ed Carpenter, Kyle Kirkwood, Alexander Rossi en Sting Ray Robb waren bij de klap betrokken, waarbij laatstgenoemde niet ongeschonden uit de auto stapte. Robb had de nodige pech bij de crash. De coureur naderde de langzaam rijdende Rossi, die met weinig benzine richting de finish hinkte. Robb kon de McLaren van Rossi niet ontwijken en klapte vol op de auto. Zijn AJ Foyt-wagen werd gekatapulteerd en rolde tweeënhalf keer over de kop. Robb werd voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, maar aldaar bleek de schade mee te vallen. Het laatste nieuws vanuit AJ Foyt is dat er geen ernstige verwondingen zijn.

Door de rondvliegende Robb en Rossi raakten ook Kirkwood en Carpenter betrokken in het incident. De coureurs wilden het gecrashte duo ontwijken, maar daardoor spinden zij. Rossi werd geraakt en Carpenter kwam zelfs bovenop de auto van Kirkwood terecht. Mede dankzij de aeroscreen bleef het bij wat blauwe plekken bij de coureurs.

Power bleef door dit incident aan de leiding, voor Palou en McLaughlin. VeeKay reed in de schaduw van de top een puike race en klom vanaf een vijftiende startplek naar een prima negende plek. Volgend weekend mogen de coureurs weer aan de bak, want dan staat de race in Toronto op het programma.

Uitslag IndyCar-race 2 op Iowa