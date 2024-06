Power wint Penske-feestje op Road America, VeeKay in achterhoede

Zaterdag verraste rookie Linus Lundqvist door op Road America zijn eerste pole-position in IndyCar te pakken, voor Colton Herta en Marcus Armstrong. Rinus VeeKay verzekerde zich van de zeventiende startpositie op het 6,5 kilometer lange circuit in Elkhart Lake, nadat hij er niet in slaagde om de groepsfase van de kwalificatie te overleven.

De openingsfase van de 55 ronden tellende race verliep enigszins chaotisch. Lundqvist en Armstrong raakten elkaar in de openingsronde, waardoor beide coureurs spinden. Ook Herta werd in een spin getikt, in dit geval door Josef Newgarden. Kyle Kirkwood greep zodoende de leiding van de race, die hij achter de pace car in handen had. Bij de herstart in de vierde ronde nam Scott McLaughlin meteen de koppositie over, waarna de pace car weer terugkeerde wegens brokstukken op de baan. Ook in de zesde ronde volgde een herstart, al werd de race een ronde later opnieuw geneutraliseerd. Ditmaal hadden rookies Christian Rasmussen en Kyffin Simpson elkaar geraakt, waardoor laatstgenoemde stevig crashte.

Pas na de herstart in de tiende ronde kwam de race in iets rustiger vaarwater terecht. McLaughlin wist meteen een gaatje te slaan richting teamgenoot Newgarden op de tweede positie. Bij de eerste serie pitstops wist de Nieuw-Zeelander van Penske die leidende positie nipt te behouden, terwijl Álex Palou veel terrein goedmaakte door iets langer door te rijden. Met inhaalacties op Kirkwood en Ganassi-teamgenoot Scott Dixon kwam hij de top-vier binnen. Die situatie handhaafde zich tot na de tweede serie pitstops. McLaughlin keerde ook toen als leider terug op de baan, voor Newgarden, Power en Palou. Wel reed Newgarden in deze fase van de race op de hardere band, wat een voordeel bleek ten opzichte van zijn teamgenoten.

In de 36ste ronde slaagde Newgarden er dan ook in om McLaughlin te verschalken voor de leiding. Laatstgenoemde maakte van het leidende trio van Penske als eerste zijn laatste pitstop, gevolgd door Newgarden en als laatste Power. De Australiër maakte dankbaar gebruik van de overcut door van de derde naar de virtuele eerste plek te komen, om de leiding daarna in handen te krijgen door de laatste stop van Herta.

In de slotfase wist Power een gaatje te slaan richting Newgarden om zo zijn eerste IndyCar-zege in twee jaar tijd veilig te stellen. Newgarden en McLaughlin completeerden het volledig door Penske bezette podium, met Palou op ruime achterstand als vierde. Kirkwood en Herta werden vijfde en zesde, met Romain Grosjean op de zevende stek. Pato O'Ward, Marcus Ericsson en Graham Rahal completeerden de top-tien, waar Rinus VeeKay dus in ontbrak. De Nederlander van Ed Carpenter Racing kwam met twee ronden achterstand als 24ste over de finish op Road America.

Uitslag IndyCar Road America