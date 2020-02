Power snelste tijdens IndyCar-test, Van Kalmthout achttiende

Met die snelste rondetijd was Power zes tienden van zijn poleronde van afgelopen jaar verwijderd, die hij overigens met een zachtere band van Firestone had gereden. Zijn gemiddelde snelheid op het circuit in Austin was 185 kilometer per uur. Teamgenoot, Supercars-kampioen Scott McLaughlin, eindigde als derde snelste man. Hij reed afgelopen dagen pas zijn tweede officiële IndyCar-test. Tussen de twee in zat Alexander Rossi van Andretti Autosport-Honda, met een verschil van 0.239 seconde ten opzichte van Power en een voorsprong van 0.263 seconde op McLaughlin.

De rondetijden op de woensdag waren sowieso opmerkelijk, omdat de coureurs te horen kregen dat ze niet voorbij de baangrenzen in bocht 19 mochten gaan. Daar moesten ze dus minder snelheid gebruiken dan normaal gesproken om te vermijden dat ze op de uitloopstrook zouden komen. Colton Herta (Andretti Harding Steinbrenner Racing) won afgelopen jaar de race op COTA en completeerde nu de top-vijf. Hij moest vijf minuten uitzitten nadat hij in bocht 19 was gespind en een rode vlag veroorzaakte laat op de dag.

Rinus van Kalmthout was de meest productieve coureur van de dag. Hij reed namelijk met 82 ronden de meeste kilometers. Op dinsdag was hij nog de snelste, al reden er toen vanwege de hevige regen maar een handjevol wagens een tijd. 's Woensdags stond hij vier uur voor het einde van de test nog op de vijfde plek, maar het laatste uur tot aan de spin van Pato O'Ward in zijn Arrow McLaren SP-Chevrolet was vrij chaotisch. Vanwege meerdere rode vlaggen op onhandige momenten kon niet iedereen zijn ware snelheid laten zien. Tegen het einde was er daardoor veel verkeer op de baan, omdat iedereen nog een laatste poging wilde doen. Door een hele reeks late verbeteringen bij het veld van in totaal 27 rijders bereikte Van Kalmthout uiteindelijk de achttiende tijd.

Op vrijdag zal de IndyCar nog een rookietest op een oval houden, de Texas Motor Speedway. De eerste race van het nieuwe seizoen is op 15 maart in St. Petersburg, Florida.