Vijf coureurs maken met alleen de Firestone Grand Prix of Monterey op Laguna Seca nog te gaan kans op de IndyCar-titel, al lijkt het vooral een strijd te worden tussen Will Power, Josef Newgarden en Scott Dixon. Power is met 523 punten als leider in het klassement naar Californië gekomen, Newgarden en Dixon delen met 503 punten de tweede plaats. Marcus Ericsson en Scott McLaughlin zijn met respectievelijk 484 en 482 punten ook nog in de race voor de titel, al lijkt hun kans vooral mathematisch.

Een overwinning op Laguna Seca levert vijftig punten op, terwijl elke coureur die minimaal één ronde aan de leiding van de race heeft gereden wordt beloond met een bonuspunt. De rijder met de meeste ronden aan kop van de wedstrijd kan rekenen op twee bonuspunten, verder is de pole-position goed voor één extra punt. Elke coureur die zondag aan de start staat, is al zeker van vijf punten. P25 en P26 - er zijn voor deze race 26 deelnemers - leveren namelijk vijf punten op en die worden ook bij een uitvalbeurt toegekend. Derhalve hebben Ericsson en McLaughlin een wonder nodig om met de titel aan de haal te gaan.

Newgarden en Dixon stranden in Q1

Power zal zich dus vooral richten op Newgarden en Dixon. Zijn beide concurrenten hadden een teleurstellende kwalificatie. Newgarden spinde in zijn Q1-groep in de Corkscrew en veroorzaakte daarmee een code rood. Om die reden werden zijn twee snelste rondetijden geschrapt, waardoor hij deelname aan Q2 misliep en de wedstrijd vanaf P25 - op de laatste startrij - moet beginnen.

Ook Dixon kon na Q1 al uitstappen. De vijfvoudig IndyCar-kampioen had moeite om zijn voorbanden op temperatuur te krijgen en eindigde de sessie, waarin hij in dezelfde groep als Newgarden zat, als zevende. Daarmee greep Dixon naast een plek in Q2, waaraan de zes snelste rijders van beide Q1-groepen mochten deelnemen. De Nieuw-Zeelander start zondag als dertiende, naast Rinus van Kalmthout. De Nederlander werd in de andere Q1-groep eveneens zevende. Hij kwam 0,0452 seconde tekort voor een plek in Q2.

Waar zijn concurrenten het lieten liggen, hield Power het hoofd koel. De IndyCar-kampioen van 2014 bereikte Q3 - de Fast Six - en was daarin de snelste met een 1.11.6127. Power, voor wie het zijn 68ste IndyCar-pole is en waarmee hij nu alleen recordhouder is, pakte zodoende alvast een bonuspunt. Callum Ilott kwalificeerde zich knap als tweede, terwijl Alexander Rossi en Romain Grosjean de tweede startrij delen. Uittredend kampioen Alex Palou en Patricio O’Ward eisten de derde startrij voor zich op, al wordt eerstgenoemde wegens een motorwissel naar verwachting teruggezet naar P11. McLaughlin en Ericsson schuiven in dat geval op naar respectievelijk P7 en P9 op de grid.

De IndyCar-finale van 2022 begint zondag rond 21.00 uur Nederlandse tijd.