De IndyCar-coureurs werken dit weekend twee races af op Iowa Speedway, dat na een jaar afwezigheid is teruggekeerd op de kalender. Wel stond er slechts één kwalificatiesessie op het programma. Daarin mochten de rijders een run van twee vliegende ronden rijden: de eerste ronde is bepalend voor de grid voor de zaterdagse race, de tweede ronde bepaalt de startopstelling voor de race op zondag.

In de kwalificatie stond er geen maat op Will Power. De coureur van Team Penske was de enige rijder die de barrière van 178 mijl per uur wist te slechten en verzekerde zich daarmee van beide pole-positions. Hij brengt zijn totaal hiermee op maar liefst 66 poles, waarmee hij recordhouder Mario Andretti tot op één pole benadert. Teamgenoot Josef Newgarden kwam nog het dichtste in de buurt van Power, maar moet in beide races genoegen nemen met de tweede startpositie.

Conor Daly maakte een prima indruk in de kwalificatie en claimde de derde startpositie voor de openingsrace, voor Pato O'Ward, Scott McLaughlin, David Malukas en Jack Harvey. Daarachter volgde Rinus van Kalmthout, die zijn eerste kwalificatieronde afwerkte met een gemiddelde snelheid van 176,626 mijl per uur. Dat bleek voldoende voor de achtste startpositie. De rest van de top-tien wordt gevormd door Takuma Sato en Romain Grosjean.

Zondag starten Power en Newgarden dus ook vooraan, ditmaal gevolgd door Colton Herta. De Andretti Autosport-coureur was slechts zeventiende met zijn eerste ronde, maar zijn tweede ronde was goed voor de derde startplek. Daly bevestigde zijn goede vorm met de vierde tijd, voor Sato en McLaughlin. Harvey en O'Ward reden de zevende en achtste tijd, terwijl Van Kalmthout zijn Ed Carpenter Racing Chevrolet met 176,625 mijl per uur naar de negende positie stuurde. De top-tien wordt gecompleteerd door Felix Rosenqvist.

De eerste van twee IndyCar-races in Iowa begint zaterdagavond om 22.00 uur.