Power pakt pole voor double-header in Iowa, VeeKay buiten top-tien

Nog geen week na het treffen op het stratencircuit van Toronto is de IndyCar Series afgereisd naar Iowa Speedway, waar dit weekend een heuse double-header wordt afgewerkt. In de aanloop naar deze races over 250 mijl - omgerekend zo'n 400 kilometer - werd echter slechts één kwalificatie ingepland. Iedere coureur legde daarin twee getimede ronden af: de eerste telde voor de startopstelling van de race op zaterdag, de tweede ronde juist voor de startgrid op zondag. Wel moest de start van de kwalificatie uiteindelijk met ongeveer een uur uitgesteld worden wegens regen.

Toen de coureurs daarna een voor een de baan op kwamen, bleek dat Team Penske de zaakjes het beste voor elkaar had. Met name de startgrid voor de eerste race draaide uit op een feestje voor de renstal van Roger Penske. Will Power klokte met 17.7395 en een gemiddelde snelheid van 181,426 mijl per uur de snelste tijd om zich van zijn 69e IndyCar-pole te verzekeren. Hij was ruim een tiende sneller dan teamgenoten Scott McLaughlin en Josef Newgarden, die daarmee startposities twee en drie veroverden. Daar waar de Penske's allen boven de 180 mijl per uur gemiddeld uitkwamen, wist geen enkele andere rijder boven de 179 mijl per uur uit te komen. Scott Dixon kwam daar nog het dichtste bij, maar hij moest het uiteindelijk doen met de vierde startpositie. Pato O'Ward was vijfde, voor Colton Herta, Alex Palou, Romain Grosjean, David Malukas en Marcus Ericsson op P10. Rinus van Kalmthout kwam met zijn eerste ronde tot de vijftiende startpositie voor de eerste race.

Ook in de tweede ronde stond er geen maat op Power, die zijn tempo nog iets opvoerde en met 17.7246 - gemiddeld 181,578 mijl per uur - pole 70 uit zijn illustere loopbaan pakte. McLaughlin sloot opnieuw aan met de tweede tijd, al wist hij de barrière van 180 mijl per uur al niet meer te slechten. Malukas verraste met een knappe derde tijd, vlak voor de eveneens zeer verrassende Ed Carpenter. Herta kwam tot de vijfde tijd, voor Graham Rahal, Newgarden, Helio Castroneves, Dixon en de consistente Ericsson op P10. Onder andere O'Ward en kampioenschapsleider Palou vielen buiten de top-tien met P11 en P12, waarmee zij nipt voor Van Kalmthout staan. De Nederlander van Ed Carpenter Racing klokte 18.1904 en staat daarmee in race 2 op de veertiende startpositie.

De eerste van twee IndyCar-races op Iowa Speedway begint zaterdagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd.