De overwinning in de laatste IndyCar-race van 2022 ging overtuigend naar Alex Palou, die met zijn Chip Ganassi Racing-Honda een halve minuut wegreed bij de concurrentie. Achteraf ging het echter vooral over Will Power, die met een derde plek in de slotrace zijn tweede IndyCar-titel veiligstelde. De coureur van Team Penske moest belangrijkste titelrivaal Josef Newgarden - vanaf P25 gestart - ook voor laten gaan, maar dat was genoeg voor de Australiër om na 2014 opnieuw de titel te pakken. Power begon met 21 punten voorsprong aan de race, nadat hij op zaterdag het recordaantal pole-positions overnam van Mario Andretti. De zenuwen zorgden er echter voor dat hij daar op zaterdag niet echt plezier aan beleefde.

"Ik kon niet echt van de pole genieten, omdat ik zo gefocust was op de race", blikte Power na het veroveren van de titel terug. "Er was veel stress dit weekend, terwijl ik het hele jaar vrij kalm was. Het was weer in orde toen ik in de auto stapte en we begonnen. Het middelste deel van de race was een beetje eng. Ik ging diep en moest alles geven, omdat ik geen posities kon verliezen. Het was interessant met de banden en de auto... Sommige sets banden waren heel goed, andere sets niet echt. Maar mentaal ben ik uitgeput. Ik kon niet de emotie laten zie die ik liet zien toen ik in 2018 de Indy 500 won. Het is een lange rit geweest gedurende het jaar en ik denk dat het passend is dat we weer een solide dag hebben neergezet. Dat is gewoon het verhaal van ons jaar."

Die zenuwen zorgden ervoor dat Power tijdens het raceweekend in Monterey niet echt lekker kon slapen, maar tegelijkertijd kon hij hierdoor wel een hoger niveau aantikken op Laguna Seca. "Ik werd dit weekend meerdere keren rond 3.00 uur wakker. Het lukt altijd om jezelf weer in slaap te krijgen, maar het is natuurlijk een grote dag", vervolgde Power. "Iedereen heeft er veel energie in gestoken en je wil het niet laten gaan. Deze zenuwen laten je op een hoog niveau presteren. Ik had die zenuwen al bij aanvang van de kwalificatie. Het stuwt je gewoon naar een ander niveau, dat is wat het bij mij doet."

Andere mindset helpt Power richting tweede titel

Power heeft inmiddels 41 overwinningen op zijn naam staan in IndyCar en met 68 pole-positions is hij dus alleen recordhouder geworden in de Amerikaanse klasse. Vijf van die poles behaalde hij in 2022, maar qua overwinningen bleef de 41-jarige coureur dit jaar steken op één. Terwijl Newgarden vijf overwinningen behaalde en verder maar één keer op het podium stond, eindigde Power in totaal negen keer bij de beste drie. Die consistentie heeft hem dus aan zijn tweede titel geholpen, maar daarvoor moest hij wel iets veranderen aan zijn mindset.

"Negen podiumplaatsen, dat is best sterk, maar ik heb absoluut wat zeges opgegeven ten behoeve van consistentie. Ik had harder kunnen aanvallen terwijl ik op heel goede banden reed", aldus Power, die de races in St. Petersburg, Mid-Ohio, en het tweede treffen in Iowa als treffende voorbeelden noemt. "Maar vanaf het begin van het jaar heb ik gezegd dat ik voor de lange adem ga. Dat heb ik nooit eerder gedaan, maar dit jaar wel. De overwinningen boeien me niet zoveel, ik wilde gewoon nog een titel winnen. Dat spel heb ik gespeeld, maar misschien ga ik volgend jaar wel weer proberen meer races te winnen. Maar je weet dat je het spel van de lange adem moet spelen als je een kampioenschap wil winnen."

Video: Power verovert IndyCar-titel op Laguna Seca