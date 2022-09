Power pakt IndyCar-titel, Palou wint en VeeKay 14e op Laguna Seca

Maar liefst vijf coureurs maakten bij de start van de laatste IndyCar-race van 2022 op Laguna Seca nog kans op de titel. Penske-coureur Will Power pakte zaterdag de pole-position - waarmee hij bezit alleen bezit nam van het record voor meeste pole-positions - en kwam daarmee op 524 punten. Teamgenoot Josef Newgarden en Scott Dixon begonnen allebei met 21 punten achterstand aan de race, terwijl Marcus Ericsson en Scott McLaughlin op respectievelijk 40 en 42 punten achterstand stonden.

Daar waar Power zich dus naar pole trainde, kenden zijn naaste rivalen een beroerde kwalificatie. Vooral Newgarden kende een beroerde kwalificatie, waarin hij na een spin geen tijd noteerde en wat leidde tot P25 op de grid. Dixon bleef eveneens steken in Q1 met de dertiende startplek tot gevolg, een plekje voor Rinus van Kalmthout. Vooraan voegde rookie Callum Ilott zich bij Power op de eerste startrij, voor Alexander Rossi, Romain Grosjean, Alex Palou, Patricio O'Ward, David Malukas en McLaughlin. Ericsson, de laatste titelkandidaat, volgde achter Felix Rosenqvist op P10.

Power opent sterkt, maar Palou is sterker

Power kende een uitstekende start en ging gemakkelijk aan de leiding in de eerste bocht, waar Ilott te grazen werd genomen door zowel Rossi als de goed gestarte O'Ward. Van Kalmthout verloor in de openingsronde enkele posities, nadat hij in een snelle bocht even door het grind ging na een tikje van Devlin DeFrancesco. Terwijl Power vooraan een gaatje trok, kwam Newgarden in de eerste drie ronden naar de negentiende positie. Nadat Dalton Kellett door Jimmie Johnson in de rondte werd getikt in ronde 5, begon O'Ward de druk bij Rossi op te voeren. De Andretti Autosport-coureur ging, net als onder meer Ericsson, in rap tempo door zijn rode banden heen. In ronde 9 moest Rossi zijn tweede positie afstaan aan O'Ward en in dezelfde ronde trapte Ericsson de eerste ronde pitstops af.

Rossi wist zijn eerste stint te rekken tot ronde 13, terwijl Power in ronde 15 zijn eerste bezoek aan de pits bracht. Onder meer Alex Palou en Newgarden wisten hun eerste pitstop wat uit te stellen, wat met name eerstgenoemde veel opleverde. De Ganassi-coureur reed na de eerste serie stops op de tweede plek, achter leider Power maar voor O'Ward, Ilott en Rosenqvist. Newgarden klom met zijn relatief late stop op naar P14, terwijl Van Kalmthout op dat moment alweer op P16 reed. De opmars van Palou kreeg in ronde 27 een vervolg toen hij de leiding overnam van Power. Een ronde later gaf Ericsson een schouderduwtje aan Pagenaud, die daardoor door het grind moest en zijn negende plek verloor.

Ilott veroorzaakt enige caution

Herta, Dixon, McLaughlin, Ericsson en Newgarden kozen intussen voor een vroege tweede pitstop. Ilott had hetzelfde plan, maar de Brit van Juncos Hollinger Racing viel in ronde 38 bij het uitrijden van de pits stil. De rest van het veld dook op dat moment meteen naar de pits, waarna de wedstrijdleiding de pace car voor het eerst de baan op stuurde. Palou behield de leiding, voor Power, Rosenqvist, O'Ward, de flink opgeklommen Newgarden, McLaughlin en Grosjean.

In ronde 43 volgde de herstart, waarbij Van Kalmthout meteen toesloeg door zowel Helio Castroneves als Malukas te passeren en naar P14 op te klimmen. Vervolgens gaf Newgarden zijn sterke optreden een vervolg door zowel beide Arrow McLaren SP-coureurs te passeren en op te klimmen naar de derde positie. Teamgenoot en titelrivaal Power moest er vervolgens in ronde 46 aan geloven. In zijn kielzog ging Grosjean met hem mee naar de vierde plek. Niet veel later dook Van Kalmthout vroeg naar binnen voor zijn derde stop. Onder meer Dixon en Newgarden kozen er ook voor om dit te doen, waarmee zij zich committeerden aan een vierstopper.

Zege Palou en titel Power komen niet in gevaar

Vanaf ronde 66 zou het mogelijk moeten zijn om de race uit te kunnen rijden en O'Ward besloot dan ook om meteen zijn derde stop te maken. Power en Palou volgden in de daaropvolgende ronden om een undercut van hun rivalen op te vangen, terwijl Newgarden na een korte stint in ronde 73 ook zijn laatste stop maakte. De Amerikaan van Penske ging als leider naar binnen en keerde ruim achter Palou terug op de tweede positie, maar lag wel voor kampioenschapsleider Power.

Palou zag zijn leidende positie in het restant van de race niet meer in gevaar komen en pakte zo op de valreep nog zijn eerste zege van het seizoen. Een halve minuut later kwam Newgarden na een imposante inhaalrace als tweede over de finish, maar dat bleek niet voldoende voor zijn derde titel. In plaats daarvan kwam teamgenoot Power op gelijke hoogte met zijn tweede IndyCar-titel, nadat hij de slotrace als derde afsloot. Rosenqvist ging in de slotfase voorbij aan Grosjean voor P4, terwijl de Fransman helemaal door zijn banden was en op weg naar P7 ook Rookie of the Year Lundgaard en McLaughlin nog voor moest laten. O'Ward moest onverwacht toch nog een stop maken en werd achtste, terwijl Ericsson en Rossi na enkele mooie gevechten de top-tien voltooiden. Dixon kwam intussen niet verder dan P12 en de derde plek in de titelstrijd. Van Kalmthout kon na zijn sterke herstart geen plekken meer winnen en kwam als veertiende aan de finish, waardoor hij het seizoen afsluit op de twaalfde plek in het kampioenschap.

Uitslag - IndyCar Laguna Seca