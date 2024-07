Will Power: IndyCar kampt nu met vergelijkbaar probleem als F1

De IndyCar is halverwege het seizoen overgestapt op hybridemotoren. Dat betekent dat de coureurs over meer vermogen beschikken, maar de IndyCar-auto's zijn nu aanzienlijk zwaarder geworden vanwege de accu. Dat heeft ook zo zijn gevolgen voor de actie op de baan, zo merkt Will Power op. "Ik vraag me af of de auto nu niet simpelweg te zwaar is", zegt Power, die race twee op de Iowa Speedway op zijn naam schreef. "En als we dan downforce toevoegen, komt er te veel druk op de banden te staan. Dat is nu een beetje de situatie."

Het hybridesysteem heeft ervoor gezorgd dat de IndyCar-auto's nu zo'n 48 kilogram zwaarder zijn dan voorheen. Volgens Power zit de IndyCar daarmee ver van het optimum verwijderd. "Ik heb het gevoel dat als we 200 pond [90 kilogram] lichter zouden zijn, je met meer downforce zou kunnen rijden en een zachtere band kan gebruiken." De tweevoudig IndyCar-kampioen stelt daarom ook dat het gewicht van de Dallara DW12 de komende tijd de meeste aandacht moet krijgen van de regelgevers. "Ik denk dat dat een belangrijk aandachtspunt moet zijn voor de nieuwe auto die over een paar jaar komt, om veel gewicht te besparen. Het is moeilijk, maar ik denk dat ze zich daar echt op moeten richten."

Met deze gewichtsproblemen ziet Power een link met de Formule 1. Daar zijn de auto's de laatste jaren ook flink zwaarder geworden. Het minimumgewicht was in 2014 nog 691 kilogram, tien jaar later is dat al gestegen naar 798 kilogram. Voor het nieuwe reglement van 2026 streeft de Formule 1 naar een gewicht van 768 kilogram, mede doordat de auto's een stuk kleiner zullen zijn dan de huidige generatie. "De Formule 1 probeert hetzelfde te doen: zij proberen veel gewicht van de auto te halen", merkt Power op. "Als je de races aan het begin van het jaar zag - dat was toen met een auto die in tijden niet zo licht was door een lichtere versnellingsbakhuis en koppelingshuis - dan was het behoorlijk heftig, goed en hard racen. Er waren veel meer acties en ze raceten dichter bij elkaar." Voor hem is dus duidelijk: "We moeten absoluut iets doen voor volgend jaar. We zijn van de beste ovalrace van het seizoen naar mogelijk de minste aantal inhaalacties gegaan."