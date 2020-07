Power pakt op Indianapolis pole 58, Van Kalmthout P18

Van Kalmthout kende een maand geleden absoluut geen droomdebuut met een crash in de vrije training, waardoor hij de kwalificatie miste, en nog een crash in de race. Op de Indianapolis Motor Speedway kon de Nederlander wel een kwalificatiepoging wagen, maar het lukte hem niet om zich bij de beste twaalf te rijden voor een plek in het tweede kwalificatiedeel. In groep 2 reed VeeKay de negende tijd, die hem uiteindelijk de 18e startpositie oplevert. Wel liet hij daarmee voormalig kampioen en Indy 500-winnaar Simon Pagenaud achter zich.

Ook het tweede kwalificatiedeel, waarin zes van de twaalf overgebleven coureurs afvielen, was voor een aantal topcoureurs het eindstation van de kwalificatie. Ganassi-rijder Scott Dixon miste plaatsing voor de Fast Six met slechts 0.057 seconde en start daardoor als zevende, twee plaatsen voor teamgenoot Felix Rosenqvist. Alexander Rossi, winnaar van de Indy 500 in 2016, bleef zelfs steken op de elfde positie, nipt voor Andretti Autosport-teamgenoot Ryan Hunter-Reay. De verschillen waren klein, want het verschil tussen plaatsing voor het laatste kwalificatiedeel en de elfde startpositie van Rossi was exact twee tienden.

Daarna volgde nog de strijd om de pole-position. Twee Team Penske-coureurs plaatsten zich voor het laatste deel van de kwalificatie en een van hen pakte ook de pole position. Dat was Will Power, die 1.10.178 nodig had voor een rondje over het infield van de Indianapolis Motor Speedway. De Australiër was een kleine twee tienden sneller dan Harvey van Meyer Shank Racing en ruim drie tienden sneller dan Colton Herta. Graham Rahal start de race op zaterdag vanaf de vierde startpositie, voor de beste rookie van de kwalificatie: McLaren SP-rijder Oliver Askew. Regerend kampioen Josef Newgarden plaatste zich ook voor de Fast Six, maar verprutste zijn enige poging in het laatste segment en start daardoor vanaf P6.