Wie is de Nederlandse IndyCar-debutant Rinus VeeKay?

De meeste karttalenten timmeren in Europa aan de weg via de Formule 4 en Formule Renault 2.0. Niet Rinus van Kalmthout, de zoon van de Hoofddorpse Ford-dealer Marijn van Kalmthout, die naast verschillende jaren in de regionale Formule Ford ook vaak te zien was met oude Formule 1-wagens in de Boss GP.

De jongste Van Kalmthout begon aan de Mazda Road to Indy, de traditionele ladder van de kleinste eenzitters tot de IndyCar. Na een tweede plaats in de USF2000 stapte hij in 2018 over op de Pro Mazda, nu Indy Pro 2000 genaamd. Van Kalmthout begon het seizoen meteen met een dubbele overwinning in St. Petersburg, maar legde de basis voor een dominante titel vooral in de tweede seizoenshelft met vijf zeges op rij.

Van Kalmthout reed daardoor het prijzengeld bij elkaar om de voorlaatste stap te zetten: de Indy Lights. De laatste wachtkamer van de IndyCar is qua kwantiteit al jaren een schim van zichzelf met slechts negental voltijdse wagens, maar door het laddersysteem van de IndyCar is de kwaliteit van de rijders wel uitmuntend. Zo maakten Patricio O'Ward en Colton Herta, de eerste twee van het seizoen 2018, intussen al veel indruk in de IndyCar.

In het seizoen 2019 was het aan Van Kalmthout om zich te laten opmerken en mee te dingen voor de 1,1 miljoen dollar prijzengeld voor de winnaar, een budget om daarna een eerste stap in de IndyCar te zetten. Van Kalmthout kwam goed opgewarmd aan de start na een titel in de F3 Asian Winter Series.

In de Indy Lights bleef hij het kleine Juncos-team trouw, gerund door de sympathieke Argentijn Ricardo Juncos. Daarmee moest hij het voornamelijk opnemen tegen de driekoppige armada van topteam Andretti Autosport met Ryan Norman, Robert Megennis en in het bijzonder Oliver Askew, zijn concurrent in de Pro Mazda. Al in zijn tweede race in St. Petersburg schoot Van Kalmthout raak en hij vocht gedurende het seizoen een mooi duel uit met Amerikaan Askew. Na een reeks van vier overwinningen greep Askew de titel, maar Van Kalmthout sloot af in schoonheid met de dubbel op het befaamde circuit van Laguna Seca.

Intussen was de Hoofddorper ook al met zijn toekomst bezig. Zo mocht hij in Portland testen met het team van Ed Carpenter en daar liet hij naar verluidt een uitstekende indruk na. In die mate zelfs dat het team hem in oktober een tweede keer liet testen op Mid-Ohio. Van de Nederlander werd aanvankelijk verwacht dat hij de wagen #20 zou delen met teambaas Ed Carpenter, die zelf de ovals voor zijn rekening neemt.

Van Kalmthout is er echter in geslaagd om een zitje af te dwingen in de #21 en zal volgend jaar het volledige seizoen te bewonderen zijn in de hoogste klasse van de Amerikaanse eenzitters, inclusief de legendarische Indianapolis 500. Robert Doornbos was in 2009 de laatste Nederlandse vertegenwoordiger in The Greatest Spectacle in Racing.