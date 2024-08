Weer top-tienfinish voor VeeKay: "Knettergekke race"

Na een onderbreking van enkele weken keerde de IndyCar afgelopen weekend terug in actie voor de race op de oval van Gateway. Rinus VeeKay had in de kwalificatie de veertiende tijd genoteerd, maar mocht door gridstraffen vanaf P12 beginnen. Vanaf die positie kende de 23-jarige Nederlander een goede start en binnen enkele ronden lag hij al op de zevende plaats. Het zag er dus goed uit voor VeeKay, totdat hij geen goed gevoel had in de auto na de tweede pitstop. Hij verloor zodoende terrein, maar kon weer naar voren rijden in de slotfase. Tijdens de rode vlag besloot Ed Carpenter Racing om een noodreparatie uit te voeren aan zijn auto - zijn remlicht was kapot - waardoor hij van P10 aan de herstart moest beginnen. Dat was ook meteen zijn eindklassering.

"Een knettergekke race", zo vat VeeKay de race in Illinois samen. "Er was een moment gedurende de race waarop ik een top-tienfinish niet meer tot de mogelijkheden zag, want er was ernstige onbalans in de wagen. Tijdens de race hebben we er behoorlijk wat downforce af gehaald, net zoals latere winnaar Josef Newgarden deed, maar zijn vleugel stond uiteindelijk nog wat platter dan die van ons – waarschijnlijk omdat zijn wagen daar iets makkelijker mee kan omgaan", legt de ECR-coureur uit.

Zelf had VeeKay last van een gebrek aan grip. "Op bepaalde momenten was het een handvol om de wagen überhaupt op de baan te houden", vervolgt hij. De timing van de rode vlag, vlak voor het einde van de race, kwam de Hoofddorper naar eigen zeggen 'heel erg slecht' uit. "Ik lag zesde, maar de IndyCar-officials zagen dat mijn remlicht kapot was, dus die moest ik per se laten repareren", verklaart hij. "Omdat je officieel niet mag repareren gedurende een code rood werd ik teruggezet – mijn geluk daarin was dat de coureurs vanaf P11 een ronde achter mij lagen. De strategie was goed en we hebben hard gewerkt, dus ik ben blij dat ik iedereen binnen Ed Carpenter Racing heb kunnen belonen met onze vierde achtereenvolgende top-tienfinish", aldus VeeKay, die voor het eerst sinds 2021 vier keer op rij in de top-tien wist te eindigen.

Het IndyCar-seizoen wordt deze week alweer hervat. Dan keren de coureurs weer terug in Portland, tevens de laatste keer dit jaar dat de IndyCar een road course aandoet. Deze race begint zondag 25 augustus rond 21.30 uur Nederlandse tijd. Na die race volgt een double-header op de Milwaukee Mile, waarna het seizoen op 15 september afgesloten wordt met de race op de Nashville Superspeedway.