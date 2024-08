Wat McLaren volgens Brown moet doen om topteams IndyCar uit te dagen

In de Formule 1 slaagt McLaren er inmiddels in om Red Bull Racing het vuur aan de schenen te leggen. In de IndyCar lukt dat nog niet helemaal bij dominante krachten Penske en Ganassi, ondanks twee overwinningen van Pato O'Ward in 2024. Het team blijkt momenteel nog te inconsistent om een gooi naar de IndyCar-titel te doen, daar waar het F1-team van de Britse renstal juist steeds dichter naar Red Bull en de leiding bij de constructeurs kruipt. In de Amerikaanse raceklasse moet er nog wel iets verbeterd worden voordat de titel in zicht komt, maar toch ziet topman Zak Brown wel enkele gelijkenissen tussen de twee teams.

"Het is hetzelfde concept. We moeten de beste rijders van de wereld en in ieder geval uit IndyCar aantrekken en het team op dezelfde manier opbouwen", vertelt de CEO van McLaren Racing op Spa-Francorchamps aan Motorsport.com. "We moeten het leiderschap de kracht en een richting geven, maar ook de ondersteuning en de middelen die ze nodig hebben om het beste te zijn in wat ze kunnen doen. We moeten eerlijk zijn naar onszelf en leren van onze fouten, dus ik denk dat er veel overeenkomsten zijn."

Meer consistentie, beter over hobbels

Brown erkent dat het bij de IndyCar-tak van McLaren nog wel iets beter moet om een serieuze gooi naar de titels te doen. De Amerikaan ziet dan ook één vlak dat in ieder geval verbeterd moet worden. "Het gaat vooral om consistentie. We waren best sterk tijdens de Indy 500 en reden lang aan de leiding. Hobbels lijken onze zwakte te zijn als je kijkt naar waar we tekort komen, namelijk circuits als Toronto en Long Beach", benoemt Brown de zwakte waar de renstal nu mee kampt. Wat in zijn ogen echter ook niet heeft geholpen, is de hele soap rond de bezetting van de zitjes in het IndyCar-team.

"De situatie rond onze rijders, met Álex Palou die zijn overeenkomst met ons verbrak, zorgde voor wat drama en het duurde even voordat we daarvan hersteld waren. We zijn nog altijd herstellende", aldus Brown. "Vervolgens kozen we een coureur die zijn pols brak, enzovoorts. Dat heeft voor veel afleiding gezorgd, maar gelukkig ligt dat nu achter ons. Ik ben heel blij met onze rijders. We zagen het niet aankomen dat een coureur zich niet zou houden aan zijn contract en welke ontwrichting dat zou veroorzaken."