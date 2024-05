Wat kan Rinus VeeKay in Indy 500 tegen Penske? “Winst is mogelijk vanaf P7”

Rinus van Kalmthout begint zondag aan zijn vijfde deelname aan The Greatest Spectacle in Racing, oftewel de Indianapolis 500. De 23-jarige Nederlander mocht bij voorgaande pogingen vanaf de front row en eenmaal vanaf P4 komen. Ditmaal moet hij het met de zevende startplek doen, al hoort daar het verhaal van een enorme ommekeer in de kwalificatie bij (waarover in dit artikel meer te lezen valt). De Indy 500 is echter een race die zich onmogelijk laat voorspellen, waardoor VeeKay ook vanaf P7 de kenmerkende melk mogelijk acht. “Nou ja, vanaf waar won Newgarden vorig jaar, P12 of P13? Dus dat is mogelijk en ik weet zeker dat we de race kunnen winnen, de auto voelt snel en ik voel me goed in het verkeer”, laat Van Kalmthout in gesprek met Motorsport.com weten.

‘Na de laatste pitstops begint de race pas echt’

De zevende startpositie ziet hij daarbij niet eens als een groot nadeel. “ Vanaf P7 zit je eigenlijk al in een positie waarin je niet veel vooruit hoeft te werken. Je kunt eigenlijk in de trein gaan zitten en de kaarten tegen de borst houden, dus de boel sparen voor het einde van de race. Ik denk dat dit voor mij een gunstige positie is, want als je vanaf P29 moet komen, dan moet je in het begin toch een stuk meer risico nemen.” Nu is de tactiek voor VeeKay helder: blijven zitten en het kruit zoveel mogelijk droog houden voor de beslissende fase van de race. “Dat is toch wel een beetje de strategie, ja. Na de laatste pitstops begint de race pas echt en je moet zorgen dat je rond de top-vijf zit wanneer die eindsprint plaatsvindt.”

Het is volgens Van Kalmthout ook meteen de belangrijkste les die hij heeft geleerd van zijn vorige deelnames op de Brickyard. “De belangrijkste les is toch wel zorgen dat je er voor die laatste eindsprint bent. Het is een marathon en als je die begint met een sprint, dan loop je de rest van de race achter de feiten aan. Ik denk dat we conservatief moeten beginnen en een beetje op onze positie moeten blijven hangen. Als ik een kans zie om naar voren te komen, dan pak ik die natuurlijk, maar op het einde telt het pas. Je hoeft maar één ronde aan de leiding te liggen en dat is de laatste, dat is de mentaliteit die ik nu heb.”

Daar komt bij dat VeeKay in de afgelopen jaren met zijn plek op de eerste startrij vaak als een schaduwfavoriet of in ieder geval als outsider is aangeduid. “Het is ook zo dat er vanaf de zevende positie een stuk minder druk komt kijken dan vanaf de front row”, stipt VeeKay het niet te onderschatten mentale aspect aan. “Ik merkte het verschil maandag al. Als je de front row pakt, dan moet je dan om zeven uur alweer klaarstaan om de foto’s te laten maken en dan zit je mentaal eigenlijk nog niet met het hoofd bij de training van maandag. Nu heb ik me helemaal kunnen voorbereiden en zat ik er goed in. Ik merk wel dat ik de blik iets meer naar voren heb gericht.”

Opboksen tegen het dominante Penske?

De druk ligt voor de editie van 2024 overduidelijk niet bij Van Kalmthout en Ed Carpenter Racing, maar bij Team Penske. De formatie heeft de volledige eerste startrij te pakken en indrukwekkend veel snelheid getoond, waardoor de hamvraag vooral luidt: valt er iets tegen de Penske’s te beginnen? “Ze komen tot nu toe redelijk dominant over”, merkt ook VeeKay op. “ Ze zagen er maandag tijdens de race trim weer heel sterk uit, maar je weet het nooit. Palou, Dixon en ik zijn in de voorgaande jaren ook favorieten geweest en toen gebeurde er altijd iets waardoor die overwinning wegglipte.”

Op zo’n scenario hoopt VeeKay nu natuurlijk niet, al onderstreept het wel dat Ed Carpenter Racing de snelheid tijdens de Indy 500 vaak te pakken heeft. Het team is niet constant vooraan te vinden, waardoor de vraag opkomt waarom die auto voor de meest prestigieuze race van allemaal toch zo snel kan zijn? “Ik weet eigenlijk ook niet wat het geheim is”, lacht de man met startnummer 21. “Wisten we het maar, want dan konden we het misschien ook toepassen op andere circuits. Maar ik denk dat het toch wel aan de engineers ligt die veel talent hebben om de auto op dit type circuit aan te passen.”

Van Kalmthout hoopt dat een goed resultaat tijdens de meest prestigieuze IndyCar-race van allemaal het seizoen van zijn team ten positieve kan doen kantelen. “Ik geloof dat zoiets kan en ik denk ook dat de crew een enorme boost heeft gekregen van wat er vorig weekend is gebeurd. Het is heel goed voor hen geweest en ik denk dat we met al die ovals op komst best iets moois kunnen maken van het laatste gedeelte van dit seizoen.”

Voordat het zover is, staat natuurlijk allereerst en bovenal de belangrijkste IndyCar-race van allemaal op het programma. Winst is het summum, maar met welk scenario zou Van Kalmthout zondagavond tevreden kunnen zijn? “Als ik alles eruit haal met een goede race zonder fouten en als we als team ook alles eruit halen. Dan kunnen we onszelf in ieder geval niks kwalijk nemen. Verder kiest deze race zijn eigen winnaar. Het kan gebeuren dat je een geweldige race rijdt, maar dat iemand op een andere strategie het net goed voor elkaar krijgt en wint. Je weet het nooit, zo won Rossi de Indy 500 in 2016. Zolang ik alles eruit haal en een geweldige race rijdt, dan kan ik tevreden zijn, al wil ik natuurlijk winnen!”

De 108ste editie van de Indianapolis 500 begint zondag rond 18.30 uur Nederlandse tijd.