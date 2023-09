Waarom IndyCar-kampioen Palou McLaren en F1-kans de rug toekeerde

Afgelopen weekend stelde Alex Palou op Portland zijn tweede IndyCar-titel veilig door de race te winnen. Hij liet daarmee de concurrentie kansloos voor de laatste race van het seizoen, die dit weekend op Laguna Seca verreden wordt. Palou zou volgend jaar de overstap maken van Chip Ganassi Racing naar Arrow McLaren, maar zo zou het niet lopen. De 26-jarige Catalaan mocht meermaals met een F1-bolide van McLaren testen als voorproefje van die deal - waarbij mogelijk een F1-zitje op het spel zou staan.

Waar hij vorig jaar in de clinch lag met Ganassi vanwege de transfer naar McLaren, ligt er nu een juridische kwestie met McLaren in het vooruitzicht. Palou schat zijn kansen op een toekomst in de Formule 1 daarom laag in. In gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com, legt Palou uit dat zijn houding tegenover de Formule 1 door de jaren is veranderd vanwege zijn leeftijd én een gebrek aan garanties op een toekomst in die klasse. "Ik kan me niet verschuilen: als je naar mijn interviews tot 2021 kijkt, zei ik dat ik niet gefocust was op de Formule 1. En dat was volledig waar, maar het veranderde toen ik het kampioenschap won, gewoon omdat ik 24 was", zegt Palou.

"Ik had net mijn eerste grote kampioenschap gewonnen en ik dacht toen: 'Wat als ik iets probeer?' Het kan misgaan, maar dan keer ik terug [in de IndyCar] en ben ik 27. Ik ben nog steeds superjong en dan kan ik het nog 10 of 15 jaar doen. Toen veranderde dat", vervolgt Palou. "De deur ging bij McLaren een beetje open. Dat was geweldig. Ik kreeg de kans om de [F1-]auto's te testen en in de eerste vrije training op COTA te rijden vorig jaar, dat was fantastisch. Het was een geweldige kans, maar er was niets wat echt zei: 'Hier heb je de auto.' Tegelijkertijd, als ik twintig was geweest, zou ik misschien hebben gewacht. Maar ik ben geen 20, ik ben 26. Ik weet niet of er iemand van dertig is geweest die de Formule 1 bereikte."

Palou maakte na de Grand Prix van Portland duidelijk dat hij een carrière in de Formule 1 niet langer ambieert. Wel wacht hem nu nog een juridische zaak met McLaren, dat bij het Britse Hooggerechtshof actie heeft ondernomen. Palou heeft van zijn advocaten de instructie gekregen om niet in te gaan op vragen over zijn contract. Gevraagd of hij verrast was door de actie van McLaren, antwoordt hij: "Nee, ik had dit verwacht. Ik bedoel, misschien niet op die manier. Maar ja, ik verwachtte dat er wat beweging in zou komen, dat is zeker."