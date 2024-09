Palou: Derde IndyCar-titel extra bijzonder

Het was niet het makkelijkste seizoen voor Álex Palou, maar in Nashville kroonde hij zichzelf voor de derde keer tot IndyCar-kampioen. In de kwalificatie wilde het allemaal nog niet echt vlotten, maar in de race knokte hij zich naar de elfde plaats, en dat was ruimschoots voldoende. Een voorschot kon hij op de titel al eerder nemen, want de enig overgebleven concurrent - na de start was het voor Scott McLaughlin al klaar - Will Power moest vroeg naar binnen vanwege een losgeschoten gordel. Power kwam als 24ste over de streep op ruim acht ronden achterstand.

Voor Palou was dit dus de derde keer dat hij de beste was in het IndyCar-kampioenschap. Slechts vijf coureurs hebben meer titels in de hoogste Amerikaanse raceklasse behaald en hij is nu de jongste coureur met drie IndyCar-titels, maar om een andere reden voelde deze voor Palou extra bijzonder. "Ze zeggen dat winnen het beste in het leven is. Daar ben ik het mee eens, maar ze zeggen ook dat vader worden het beste in het leven is. Daar ben ik het dubbel mee eens. Als je beide in hetzelfde jaar lukt, dan is dat enorm speciaal", aldus een jubelende Spanjaard. "Ik heb dit jaar veel geleerd, maar misschien wel wat minder geslapen. Ik kon thuis wat minder op de simulator testen en spelletjes spelen, maar dit is geweldig. Ik zou op dit moment niets aan mijn leven willen veranderen. Het was geweldig om haar [de dochter] bij mijn eerste overwinning van dit seizoen op de Indy road course te hebben, en dit feest vier ik met haar."

Het is naast zijn derde titel ook zijn tweede opeenvolgende. Dat is sinds 2010 niet meer gebeurd, destijds was Dario Franchitti degene die dat bereikte. Franchitti is bij het team van Palou Chip Ganassi Racing betrokken als rijderscoach. Palou erkent dat er onderling vergelijkingen zijn gemaakt. Het verschil is echter dat Franchitti drie jaar op rij de winnaar was. "Ja, hij herinnerde mij eraan dat hij een meer heeft gescoord. Ik heb nog een jaar om hem bij te halen, hopelijk lukt me dat", lacht de 27-jarige coureur.