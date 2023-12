In de IndyCar is er na het seizoen genoeg controverse. Zo sluimert de zaak tussen Alex Palou en McLaren over een contractbreuk nog altijd, waarin McLaren 23 miljoen dollar schadevergoeding van de Spaanse coureur eist. Chip Ganassi - de teambaas van het gelijknamige IndyCar-team - heeft Palou nu onder contract staan, maar verwacht weinig problemen van de rechtszaak. Gevraagd door Motorsport.com bij de bekendmaking van een sponsor van Palou noemt de flamboyante Amerikaan de hele zaak "slechts een hobbeltje".

Over de manier waarop Palou met de zaak omgaat, is Ganassi ook lovend. "Het goede nieuws is dat Alex zich op vrijdag, zaterdag en zondag [tijdens een raceweekend] niet van de wijs liet brengen", verklaart de 65-jarige teambaas, die ook moeiteloos het hele palmares van zijn pupil kan opnoemen. "Hij heeft nu 50 races voor ons gereden en van die 50 haalde hij er in 24 podiums. Denk daar eens over na. 24 podiums in 50 races voor Chip Ganassi", vertelt een trotse Amerikaanse topman, die ook in het verleden zelf racete. "Hij is ook de tweede coureur die voor zijn 26ste verjaardag al twee keer kampioen werd in honderdjarige IndyCar-geschiedenis." Mede door die statistieken verklaart de teambaas dan ook achter zijn coureur te staan. "Hij krijgt onze onvoorwaardelijke steun in alles wat hij doet."

Palou was vanzelfsprekend ook aanwezig, maar wilde niet al te uitgebreid ingaan op vragen over de zaak van onder andere Motorsport.com. "Het loopt nog", vertelt de coureur. "Omdat het nog niet afgesloten is, kan ik er nog niets over zeggen dan wat er al openbaar is. Alles wat in de documenten staat en wat mijn advocaat zegt, is waar, dat is voor nu mijn commentaar. Zodra alles rond is, zodra alles klaar is, dan kan ik hopelijk de vragen gedetailleerder beantwoorden."

Overstap ander startnummer

Een van de vragen waar de man uit Sant Antoni de Vilamajor wel op kon antwoorden was de keuze voor een nieuw startnummer. Palou werd vorig jaar kampioen en mag zodoende met #1 op de neus rijden. Die kans greep de Spanjaard direct, ondanks dat hij na zijn titel in 2021 dat in 2022 niet deed. "#1 roept me altijd", lacht de coureur. "Zeker wanneer je in staat bent om het kampioenschap te winnen en je dan mag kiezen. Aan de andere kant is [mijn normale nummer] #10 heel speciaal. Daar heb ik namens Chip Ganassi twee titels mee gewonnen."