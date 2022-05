Waar en wanneer is de Indianapolis 500 van 2022 te zien?

De kwalificatie voor de Indianapolis 500 van 2022 is inmiddels achter de rug en dat betekent dat de blik van de teams en coureurs inmiddels volledig is gericht op de race, die 200 ronden en 500 mijl lang is. Voor vrijwel iedere IndyCar-coureur is het een grote droom om als winnaar over de finish te komen in de Indy 500, dat naast een hoop prijzengeld ook een plekje op de BorgWarner-trofee en eeuwige roem oplevert. Dit jaar kan het recordaantal overwinningen zelfs verbroken worden: na zijn zege van vorig jaar staat Helio Castroneves – net als A.J. Foyt, Al Unser en Rick Mears – op vier Indy 500-zeges, dit jaar krijgt hij vanaf startpositie 27 de kans om alleen recordhouder te worden met vijf overwinningen.

Wanneer is de Indy 500?

Traditioneel wordt de Indy 500 verreden in de week dat in de Verenigde Staten Memorial Day wordt gevierd. Deze feestdag valt ieder jaar op de laatste maandag van mei en tot en met 1970 werd de Indy 500 daarom altijd op 30 mei verreden, ongeacht op welke dag van de week die datum viel. De enige uitzondering was als 30 mei op een zondag viel: dan werd de race verreden op maandag 31 mei. In 1971 en 1972 werd de Indy 500 verreden op de zaterdag voorafgaand aan Memorial Day, in 1973 op Memorial Day en vanaf 1974 werd de race altijd gepland voor de zondag voorafgaand aan Memorial Day.

Dat geldt ook in 2022, dus dat betekent dat de Indy 500 dit jaar op zondag 29 mei wordt verreden. De teams en coureurs hebben dan al een kleine twee weken aan voorbereidingen en kwalificaties achter de rug. Op vrijdag 27 mei vindt de laatste training plaats, op zaterdag staat vervolgens de parade door de binnenstad van Indianapolis op het programma. Zondag staat dan in het teken van de race zelf. Om 12.45 uur lokale tijd - het is dan 18.45 uur in Nederland - wordt de groene vlag gezwaaid om de 106e editie van de Indy 500 van start te laten gaan.

De groene vlag wordt gezwaaid voor de 105e editie van de Indy 500

Waar kan ik de Indy 500 bekijken?

De IndyCar Series wordt in Nederland uitgezonden door Ziggo Sport, dat de uitzendrechten inmiddels al enkele jaren in bezit heeft. Dit jaar zendt de kabelaar alle races live uit op het speciale auto- en motorsportkanaal Ziggo Sport Racing, terwijl enkele races ook te zien zijn op het open kanaal 14 en op Ziggo Sport Select. Ook worden enkele kwalificaties live uitgezonden. Dat deed Ziggo Sport vorig weekend tijdens de kwalificatie voor de Indy 500 en ook de race is live te volgen. Om 18.35 uur Nederlandse tijd begint op Ziggo Sport en Ziggo Sport Select de live-uitzending van de race, die om 18.45 uur van start gaat. De uitzending op Ziggo Sport Racing start al om 17.00 uur. René Hoogterp geeft commentaar bij de wedstrijd.

Zondag 29 mei 2022 17.00 uur Voorbeschouwing Indy 500 Ziggo Sport Racing 18.35 uur Live verslag Indy 500 Ziggo Sport 14 + Select

Welke teams en coureurs doen mee aan de Indy 500?

De IndyCar Series heeft in 2022 een mooi aantal van 26 fulltime inschrijvingen en al deze inschrijvingen staan ook aan de start van de Indy 500. Daarnaast zijn er nog zeven deelnemers die alleen aan de Indy 500 deelnemen, waardoor het startveld ook dit jaar weer uit 33 coureurs bestaat. Onder hen acht oud-winnaars: Helio Castroneves was dus vier keer de sterkste, terwijl Juan Pablo Montoya en Takuma Sato ieder twee keer zegevierden. Ook Scott Dixon, Will Power, Alexander Rossi, Tony Kanaan en Simon Pagenaud weten hoe het voelt om de Indy 500 te winnen.

Naast acht oud-winnaars staan er in 2022 ook zeven debutanten aan het vertrek van de Indy 500. Zevenvoudig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson en voormalig F1-coureur Romain Grosjean zijn de meest aansprekende namen, maar ook Callum Ilott, Christian Lundgaard, Kyle Kirkwood, David Malukas en Devlin DeFrancesco debuteren. Bovendien is er voor het derde opeenvolgende jaar Nederlandse inbreng in de Indy 500, want ook Rinus van Kalmthout gaat weer van start. Hij kende opnieuw een goede kwalificatie, waarin hij zich van de derde startpositie verzekerde.

Startopstelling 106e editie Indianapolis 500

Startrij Startpositie Coureur Team 1 1 Scott Dixon #9 Chip Ganassi Racing 2 Alex Palou #10 Chip Ganassi Racing 3 Rinus van Kalmthout #21 Ed Carpenter Racing 2 4 Ed Carpenter #33 Ed Carpenter Racing 5 Marcus Ericsson #8 Chip Ganassi Racing 6 Tony Kanaan #1 Chip Ganassi Racing 3 7 Pato O'Ward #5 Arrow McLaren SP 8 Felix Rosenqvist #7 Arrow McLaren SP 9 Romain Grosjean #28 Andretti Autosport 4 10 Takuma Sato #51 Dale Coyne Racing 11 Will Power #12 Team Penske 12 Jimmie Johnson #48 Chip Ganassi Racing 5 13 David Malukas #18 Dale Coyne Racing 14 Josef Newgarden #2 Team Penske 15 Santino Ferrucci #23 Dreyer & Reinbold Racing 6 16 Simon Pagenaud #60 Meyer Shank Racing 17 JR Hildebrand #11 AJ Foyt Racing 18 Conor Daly #20 Ed Carpenter Racing 7 19 Callum Ilott #77 Juncos Hollinger Racing 20 Alexander Rossi #27 Andretti Autosport 21 Graham Rahal #15 Rahal Letterman Lanigan Racing 8 22 Sage Karam #24 Dreyer & Reinbold Racing 23 Marco Andretti #98 Andretti Herta Autosport 24 Devlin DeFrancesco #29 Andretti Autosport 9 25 Colton Herta #26 Andretti Autosport 26 Scott McLaughlin #3 Team Penske 27 Helio Castroneves #06 Meyer Shank Racing 10 28 Kyle Kirkwood #14 AJ Foyt Racing 29 Dalton Kellett #4 AJ Foyt Racing 30 Juan Pablo Montoya #6 Arrow McLaren SP 11 31 Christian Lundgaard #30 Rahal Letterman Lanigan Racing 32 Jack Harvey #45 Rahal Letterman Lanigan Racing 33 Stefan Wilson #25 DragonSpeed/Cusick Motorsports