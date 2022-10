Voormalig F1-junioren werken IndyCar-test af in Sebring

De meeste IndyCar-stoeltjes voor 2023 zijn al bezet, maar dat weerhoudt vijf teams er niet van om woensdag af te reizen naar Sebring voor een evaluatietest, waaraan vijf coureurs zonder IndyCar-ervaring zullen deelnemen. De opvallendste namen op de deelnemerslijst zijn die van Formule 2-coureurs Jüri Vips en Marcus Armstrong, die dit jaar samen de kleuren van Hitech GP vertegenwoordigen. Hoewel beide coureurs dit seizoen al een of meerdere races wonnen, staan zij in het kampioenschap toch ietwat teleurstellend op respectievelijk de tiende en twaalfde plaats.

Vips stond vorig jaar al in de belangstelling van een IndyCar-team, dat daarna besloot om toch vast te houden aan de rijders die er al reden. Zelf wilde de Est, die dit jaar uit het opleidingsprogramma van Red Bull Racing werd gezet, nog een jaar Formule 2 doen, maar dat seizoen verloopt dus moeizaam. Woensdag krijgt hij de kans om in te stappen bij Rahal Letterman Lanigan Racing voor zijn eerste test in een IndyCar. Op papier heeft dat team geen vrije zitjes, maar er zijn twijfels over Jack Harvey na zijn teleurstellende seizoen. Daarnaast mag voormalig Ferrari-junior Armstrong zich in Sebring bewijzen voor Dale Coyne Racing. De Nieuw-Zeelander heeft al twee jaar interesse in de Amerikaanse klasse en is voor Coyne een belangrijke kandidaat om de derde auto te gaan besturen in 2023, mits dat ook gaat gebeuren. Ook regerend Indy Lights-kampioen Linus Lundqvist is daarvoor in beeld.

Van de topteams in IndyCar is alleen Andretti Autosport naar Sebring gekomen om een nieuwkomer te laten testen. Andretti Formule E-coureur Jake Dennis mag voor het eerst plaatsnemen in een IndyCar-bolide. Dat geldt ook voor Tom Blomqvist, die in 2014 tussen Esteban Ocon en Max Verstappen als tweede eindigde in het Europees Formule 3. De coureur met de Britse, Zweedse en Nieuw-Zeelandse nationaliteit stapt in bij Meyer Shank Racing, het team waarmee hij dit jaar kampioen werd de DPi-klasse van het IMSA. Ten slotte is Juncos Hollinger Racing van de partij om Agustin Canapino te laten wennen aan de auto, voordat hij in Argentinië demo-runs gaat verzorgen namens het team.

Ook op donderdag wordt er nog getest op het korte circuit van Sebring. Dan is alleen Dale Coyne Racing van de partij om Indy Lights-coureur Danial Frost een testkans te geven. Dat is niet met het oog op promotie in 2023, want volgend jaar verschijnt hij namens het team opnieuw aan de start in Indy Lights.