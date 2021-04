Preview IndyCar 2021: Wie houdt Dixon van zevende titel?

Het afgelopen IndyCar-seizoen stond vanzelfsprekend in het teken van het coronavirus. De pandemie zorgde ervoor dat het seizoen niet zoals gepland in maart van start kon gaan, maar dat de openingsrace moest worden uitgesteld tot 6 juni. Dertien races later kroonde Scott Dixon zich in St. Petersburg, de gebruikelijke thuishaven van de openingsrace van het IndyCar-seizoen, voor de zesde keer tot kampioen. De Nieuw-Zeelander had het recordaantal titels in de IndyCar Series al in handen, maar met titel zes kwam hij weer wat dichterbij het record van A.J. Foyt voor meeste kampioenschappen in de Amerikaanse single-seaters. De inmiddels 86-jarige Amerikaan heeft met zeven titels dat record in handen.

Dixon keert dit jaar terug om zijn titel te verdedigen en gaat dat proberen in dezelfde auto als afgelopen jaar. Voor het vierde opeenvolgende jaar komen de diverse teams uit met een Dallara IR-18, die is voorzien van een universele aero kit en die slechts zeer beperkt ruimte biedt om als team door te ontwikkelen. Eén van de weinige vlakken waarop dat mogelijk is, is bij de dempers. Onder de motorkap ligt al sinds 2012 een 2.2 liter V6-motor met dubbele turbo, die goed is voor zo’n 700 pk. Op dit vlak hebben de teams de vrijheid om hun motoren af te nemen bij Honda en Chevrolet. Eigenlijk zouden de huidige motoren na dit jaar aan de kant worden geschoven voor nieuwe 2.4 liter V6-motoren met dubbele turbo én een hybride component. De introductie daarvan is vanwege het coronavirus echter uitgesteld tot 2023. De banden worden wederom geleverd door Firestone.

Het startveld voor het nieuwe IndyCar-seizoen is ten opzichte van vorig jaar iets gegroeid. Team Penske heeft na 2020 een einde gemaakt aan het avontuur in de Australische Supercars, waarmee het ruimte heeft gecreëerd voor een vierde IndyCar-bolide. Het is de eerste keer sinds 2017 dat de renstal het hele seizoen vier auto’s inzet, iets wat overigens ook geldt voor grote concurrent Chip Ganassi Racing. Het totaal aantal fulltime inschrijvingen komt daardoor op 24. Dat is er eentje meer dan in 2020, toen Andretti Autosport nog met vijf auto’s fulltime aan de start verscheen. Daar staat tegenover dat de IndyCar afscheid heeft genomen van DragonSpeed, dat de afgelopen twee seizoenen parttime in de klasse uitkwam. Zij hebben het chassis verkocht aan Meyer Shank Racing, dat tijdens enkele races in 2021 een tweede auto gaat inzetten.

Drievoudig Supercars-kampioen Scott McLaughlin is een van de drie IndyCar-debutanten Foto door: IndyCar Series

IJzersterke rookies

Vorig jaar kroonde Rinus VeeKay zich tot de beste debutant van het IndyCar-seizoen. De Nederlander pakte een pole-position en stond een keer op het podium, waarmee hij duidelijk afrekende met mede-rookies Alex Palou, Oliver Askew en Dalton Kellett. Van dat viertal staat alleen Askew dit jaar niet meer op de grid. Toch heeft de klasse weer een drietal nieuwkomers aan weten te trekken en ditmaal zijn het niet de minste namen, te beginnen met NASCAR-legende Jimmie Johnson. De 45-jarige Amerikaan werd zeven keer kampioen in de hoogste divisie van de stock cars, maar heeft besloten om de vertrouwde omgeving te verlaten voor een nieuw avontuur bij Chip Ganassi Racing in de IndyCar.

Daar houdt Johnson vast aan zijn vertrouwde startnummer 48, waarmee hij alle races op stratencircuits en reguliere omlopen rijdt. Opvallend genoeg zit Tony Kanaan tijdens de ovalraces in de auto. Ook mede-debutant en voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean werkt een schema zonder ovals af. De Fransman debuteert dit seizoen bij Dale Coyne Racing, waar hij dus de stratencircuits en reguliere omlopen voor zijn rekening neemt. Haas F1-reserve Pietro Fittipaldi zit op de ovals achter het stuur. De derde en laatste debutant is ook een rijder die zijn sporen al verdiend heeft in een andere klasse, namelijk Scott McLaughlin. De afgelopen drie jaar werd de Nieuw-Zeelander met DJR Team Penske kampioen in de Australische Supercars, waarmee hij Penske overtuigde om voor hem een vierde auto in te zetten in 2021.

Josef Newgarden (links) en Scott Dixon zijn ook in 2021 grote kanshebbers op de titel Foto door: IndyCar

Wie kan Dixon van zevende titel houden?

Topteams Ganassi en Penske hebben allebei dus een nieuwkomer in de gelederen in 2021, maar de verwachting is ook dat beide teams een of meerdere ijzers in het vuur gaan hebben in de strijd om de titel. Voor Ganassi geldt dat vanzelfsprekend voor zesvoudig kampioen Dixon. Hij opende 2020 met drie opeenvolgende overwinningen en met een vierde zege op Gateway legde hij de basis voor de titel. Evenals afgelopen seizoen treft hij Marcus Ericsson als een van zijn teamgenoten en ook Johnson heeft zich nu dus bij Ganassi gevoegd. De vierde man van het team van Chip Ganassi is Alex Palou, die de vertrokken Felix Rosenqvist vervangt.

De belangrijkste uitdagers van Dixon lijken bij Penske te zitten, dat in 2021 opnieuw drie oud-kampioenen in dienst heeft. Allereerst Josef Newgarden, tweevoudig kampioen en afgelopen jaar met vier overwinningen de belangrijkste uitdager van Dixon in de titelstrijd. Samen staken ze met kop en schouders boven de rest van het veld uit, maar toch mogen ook de overige coureurs van Penske niet worden onderschat. Will Power en Simon Pagenaud zijn in respectievelijk 2014 en 2016 kampioen geworden in de IndyCar. Ook hebben ze allebei al een Indy 500-titel op hun naam staan. Dit jaar krijgt het trio dus gezelschap van debutant McLaughlin, die plaatsneemt in de vierde auto.

De belangrijkste outsiders in de strijd om de IndyCar-titel zaten afgelopen seizoen bij Andretti Autosport en Arrow McLaren SP. Andretti had vorig jaar nog vijf fulltime inschrijvingen, maar dat zijn er in 2021 nog maar vier. Colton Herta, de nummer drie van afgelopen seizoen, is overgeheveld naar het hoofdteam, waar hij gezelschap krijgt van Alexander Rossi en enkelvoudig IndyCar-kampioen Ryan Hunter-Reay. De vierde auto is een gedeelde inschrijving van Andretti Steinbrenner Autosport, waar de teruggekeerde James Hinchcliffe instapt. Arrow McLaren SP nam intussen dus afscheid van Askew, die wordt vervangen door de van Ganassi overgekomen Rosenqvist. Hij wordt de nieuwe teamgenoot van Pato O’Ward, die in 2020 beslag legde op de vierde plaats in het kampioenschap.

Tekst gaat verder onder de foto...

Rinus VeeKay begint aan zijn tweede seizoen in dienst van Ed Carpenter Racing Foto door: IndyCar Series

Daarnaast is het natuurlijk de vraag wat VeeKay kan presteren in zijn tweede IndyCar-seizoen. Afgelopen jaar werd hij met Ed Carpenter Racing met de veertiende plek in de titelstrijd de Rookie of the Year. Ook in het nieuwe seizoen komt de Nederlander uit voor het team van Ed Carpenter. Daar treft hij Conor Daly (stratencircuits/road courses) en teameigenaar Carpenter (ovals) als teamgenoot. Zelf geeft VeeKay aan dat hij ondanks een gebroken vinger klaar is voor de opening van het seizoen, waar hij onder meer de coureurs van Rahal Letterman Lanigan treft. Evenals in 2020 zijn dat Graham Rahal en Takuma Sato, die in augustus zijn tweede Indy 500 won.

Dale Coyne Racing zet in 2021 opnieuw twee auto’s in. De eerste wordt dus gedeeld door Grosjean en Fittipaldi, voor de tweede auto heeft het team oude bekende Ed Jones teruggehaald. Ook bij AJ Foyt Racing zijn er twee fulltime inschrijvingen, die worden bestuurd door viervoudig Champ Car-kampioen Sebastien Bourdais en Kellett, die aan zijn tweede volledige seizoen begint. Twee teams zetten het hele jaar lang slechts één auto in: Meyer Shank Racing doet dat voor Jack Harvey, terwijl van Carlin alleen bekend is dat Max Chilton alle races op reguliere omlopen en stratencircuits voor zijn rekening neemt.

Deelnemers IndyCar 2021 (fulltime)

Team Motor No. Coureur A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 4 Dalton Kellett 14 Sebastien Bourdais Andretti Autosport Honda 26 Colton Herta 27 Alexander Rossi 28 Ryan Hunter-Reay Andretti Steinbrenner Autosport 29 James Hinchcliffe Arrow McLaren SP Chevrolet 5 Patricio O'Ward 7 Felix Rosenqvist Carlin Chevrolet 59 Max Chilton (road/street) N.n.b. (oval) Chip Ganassi Racing Honda 8 Marcus Ericsson 9 Scott Dixon 10 Alex Palou 48 Jimmie Johnson (road/street) Tony Kanaan (oval) Dale Coyne with Rick Ware Honda 51 Romain Grosjean (road/street) Pietro Fittipaldi (oval) Dale Coyne with Vasser-Sullivan 18 Ed Jones Ed Carpenter Racing Chevrolet 20 Conor Daly (road/street) Ed Carpenter (oval) 21 Rinus VeeKay Meyer Shank Racing Honda 60 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Honda 15 Graham Rahal 30 Takuma Sato Team Penske Chevrolet 2 Josef Newgarden 3 Scott McLaughlin 12 Will Power 22 Simon Pagenaud

Overzicht parttime inschrijvingen IndyCar 2021

Team Motor No. Coureur Races A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 1 J.R. Hildebrand Indy 500 11 Charlie Kimball Indianapolis race 1 Indy 500 Andretti Herta-Haupert Autosport Honda 98 Marco Andretti Indy 500 Arrow McLaren SP Chevrolet 86 Juan Pablo Montoya Indianapolis race 1 Indy 500 Dale Coyne with Rick Ware Honda 52 N.n.b. Indy 500 Ed Carpenter Racing Chevrolet 47 Conor Daly Indy 500 Meyer Shank Racing Honda 06 Helio Castroneves Indy 500, Nashville, Indy 2, Portland, Laguna Seca, Long Beach Paretta Autosport Chevrolet 16 Simona de Silvestro Indy 500 Rahal Letterman Lanigan Honda 45 Santino Ferrucci Indy 500

IndyCar-kalender 2021 aangepast door corona

Dan is er nog de kalender, die ten opzichte van 2020 fors op de schop is gegaan. Maar liefst acht circuits konden vorig jaar vanwege het coronavirus geen race organiseren, maar met uitzondering van de oval van Richmond en het Circuit of the Americas keren ze dit jaar allemaal terug op het programma. Ten opzichte van vorig jaar keert de oval van Iowa ook niet terug op de kalender. Daar staat tegenover dat de IndyCar in 2021 voor het eerst door de straten van Nashville racet, nadat de klasse in het verleden al wel te gast was op een nabijgelegen oval.

Toch blijven de gevolgen van COVID-19 merkbaar op de IndyCar-kalender. De seizoensstart was gepland voor maart in St. Petersburg, maar de race is verplaatst naar 25 april. Barber Motorsports Park organiseert hierdoor dit weekend de ouverture van de jaargang. Ook de Grand Prix van Long Beach, die eigenlijk dit weekend gereden had moeten worden, is verplaatst. Het bezoek aan het Californische stratencircuit vindt nu plaats op 26 september, waarmee het de afsluiting van zowel de westelijke triple-header als het gehele seizoen is. Het jaarlijkse hoogtepunt van het seizoen, de Indianapolis 500, wordt op 30 mei verreden en is daarmee de zesde race van het seizoen.

Kalender IndyCar Series 2021

Datum Circuit Type 18 april Barber Motorsports Park Road course 25 april St. Petersburg Stratencircuit 1 mei Texas Motor Speedway race 1 Oval 2 mei Texas Motor Speedway race 2 Oval 15 mei Indianapolis race 1 Road course 30 mei Indianapolis 500 Oval 12 juni Detroit race 1 Stratencircuit 13 juni Detroit race 2 Stratencircuit 20 juni Road America Road course 4 juli Mid-Ohio Road course 11 juli Toronto Stratencircuit 8 augustus Nashville Stratencircuit 14 augustus Indianapolis race 2 Road course 21 augustus Gateway Oval 12 september Portland Road course 19 september Laguna Seca Road course 26 september Long Beach Stratencircuit