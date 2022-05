De volledige deelnemerslijst voor de Indianapolis 500 van 2022

De Indy 500 is al sinds jaar en dag het klapstuk van het IndyCar-seizoen en dat is in 2022 niet anders. Maar liefst twee weken aan voorbereiding gaan vooraf aan de race, die op zondag 29 mei wordt verreden en zoals gebruikelijk het grootste deelnemersveld heeft van alle IndyCar-races. Er is op de startopstelling ruimte voor 33 auto’s en regelmatig komt het voor dat het aantal inschrijvingen nog groter is. In dat geval moet er een Last Chance-kwalificatie aan te pas komen voor de laatste drie plekken op de startgrid en om te bepalen welke inschrijvingen niet mee mogen doen.

Dat luxeprobleem is er in 2022 echter niet. Sinds half februari staat het aantal inschrijvingen op 32 stuks en het is zeer moeilijk gebleken om nummer 33 erbij te krijgen. Het grootste struikelblok bleek het verzamelen van een crew om de auto te prepareren. Toch is het uiteindelijk gelukt om een volledig startveld met 33 auto's op poten te zetten: op 5 mei maakten DragonSpeed en Cusick Motorsports bekend dat zij gaan deelnemen aan de Indy 500 met Stefan Wilson als dienstdoende coureur.

Onder de 32 coureurs op de deelnemerslijst voor de Indy 500 van 2022 staan zeven debutanten: naast rookies Kyle Kirkwood, David Malukas, Devlin DeFrancesco, Christian Lundgaard en Callum Ilott nemen ook Romain Grosjean en NASCAR-legende Jimmie Johnson voor het eerst deel aan The Greatest Spectacle in Racing. Aan de andere kant van het spectrum vinden we acht voormalig winnaars aan het vertrek. Helio Castroneves is met vier zeges gedeeld recordhouder en neemt met een zege het record alleen in handen. Dan moet hij wel zien af te rekenen met tweevoudig winnaars Juan Pablo Montoya en Takuma Sato, maar ook met Tony Kanaan, Scott Dixon, Will Power, Alexander Rossi, Takuma Sato en Simon Pagenaud. Zij wonnen de race allemaal één keer.

Net als de afgelopen twee jaar is er ook in 2022 weer een Nederlandse afvaardiging bij de Indy 500. Rinus van Kalmthout zit midden in zijn derde volledige IndyCar-seizoen en dus verschijnt hij op 29 mei ook weer aan de start bij de Indy 500. Dat doet hij wederom in dienst van Ed Carpenter Racing, waar hij Conor Daly als vaste teamgenoot heeft en teambaas Ed Carpenter ook ziet instappen op de Indianapolis Motor Speedway. In zijn eerste twee Indy 500-deelnames maakte Van Kalmthout vooral in de kwalificaties een ijzersterke indruk met de vierde startpositie in 2020 en startplek drie in 2021. Ook in beide races liet VeeKay zich aardig van voren zien, al zat er aan de finish nog niet meer in dan de achtste plek in 2021.

Overzicht deelnemers 106e editie Indianapolis 500

Team Motor Startnummer Coureur Team Penske Chevrolet 2 Josef Newgarden 3 Scott McLaughlin 12 Will Power Chip Ganassi Racing Honda 8 Marcus Ericsson 9 Scott Dixon 10 Alex Palou 48 Jimmie Johnson 1 Tony Kanaan Andretti Autosport Honda 26 Colton Herta 27 Alexander Rossi 28 Romain Grosjean 29 Devlin DeFrancesco 98 Marco Andretti Meyer Shank Racing Honda 06 Helio Castroneves 60 Simon Pagenaud Arrow McLaren SP Chevrolet 5 Patricio O'Ward 6 Juan Pablo Montoya 7 Felix Rosenqvist Rahal Letterman Lanigan Honda 15 Graham Rahal 30 Christian Lundgaard 45 Jack Harvey Ed Carpenter Racing Chevrolet 20 Conor Daly 21 Rinus van Kalmthout 33 Ed Carpenter Dale Coyne Racing Honda 18 David Malukas 51 Takuma Sato AJ Foyt Racing Chevrolet 4 Dalton Kellett 11 J.R. Hildebrand 14 Kyle Kirkwood Juncos Hollinger Racing Chevrolet 77 Callum Ilott Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 23 Santino Ferrucci 24 Sage Karam DragonSpeed/Cusick Motorsports Chevrolet 25 Stefan Wilson