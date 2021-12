Viervoudig Indy 500-winnaar Al Unser Sr. (82) overleden

De 82-jarige Al Unser Sr. was al geruime tijd ziek, de afgelopen 17 jaar streed hij tegen kanker. Indianapolis Motor Speedway-president Doug Boles maakte vrijdag bekend dat Unser thuis in de staat New Mexico is overleden. Het is het volgende treurige hoofdstuk van 2021 voor de familie Unser. Eerder dit jaar overleed Unsers oudere broer en drievoudig Indy 500-winnaar Bobby op 87-jarige leeftijd, zes weken later overleed diens zoon Bobby Jr. op 65-jarige leeftijd.

“Al Unser Sr. boekte zijn successen in de strijd tegen velen van de beste coureurs die onze sport ooit heeft gezien. Dat maakt zijn prestaties op het circuit nog indrukwekkender”, zei IMS-president Boles. “Al’s combinatie van zijn stille en nederige aanpak buiten de auto en zijn competitieve spirit en onbevreesde talent achter het stuur maakten hem een favoriet onder de fans. Onze gedachten zijn bij [zijn vrouw] Susan Unser, de gehele Unser-familie en alle vrienden en fans van Al.”

Unser was een telg uit een van de meest succesvolle racefamilies in de Verenigde Staten. Zijn oudere broer Jerry begon als eerste met racen, waarna Bobby het oppakte en Alfred in 1964 zijn debuut maakte in wat nu de IndyCar is. Bobby was in 1968 de eerste van de Unser-dynastie die een zege in de Indy 500 pakte. Dat was zijn eerste van drie zeges, maar hij werd overtroffen door zijn jongere broer. Al Unser schreef de race in 1970, 1971, 1978 en 1987 op zijn naam. Later zou zijn zoon Al Unser Jr. de Indy 500 ook twee keer weten te winnen. Unser Sr. ging in 1994 na ruim 30 jaar met IndyCar-pensioen. Hij pakte ook twee IndyCar-titels, een USAC-titel en wist in totaal 39 races te winnen.

De bekendste zege van Unser Sr. in de Indy 500 was zijn laatste in 1987. De uit Albuquerque afkomstige coureur zou aanvankelijk niet deelnemen aan de befaamde race, maar bij Penske kwam een plekje vrij doordat Danny Ongais een hersenschudding opliep bij een crash in de trainingen. De renstal besloot vervolgens om de niet competitieve Penske PC-16 aan de kant te schuiven, waardoor Unser mocht plaatsnemen in een March-Cosworth die kort daarvoor nog werd tentoongesteld in een hotel. Vanaf de 20e startpositie slaagde hij erin om de race te winnen, waardoor hij op 57-jarige leeftijd de oudste Indy 500-winnaar ooit werd.