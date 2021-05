Voor de 40-jarige Scott Dixon is het alweer de vierde keer dat hij de Indy 500 vanaf de eerste startplek mag aanvangen. In 2008, 2015 en 2017 startte hij ook vanaf pole, maar alleen in 2008 wist hij de eerste startplek ook te verzilveren met de overwinning.

Dixon heeft naast zich op de eerste startrij twee coureurs staan die samen slechts een jaartje ouder zijn dan de zesvoudig IndyCar-kampioen. Colton Herta vertrekt namens Andretti Autosport in het midden van de eerste startrij, terwijl Rinus VeeKay zijn tweede Indy 500 vanaf de buitenkant van de eerste startrij mag aanvangen. De Hoofddorper is met zijn 20 jaar de jongste coureur ooit op de eerste startrij voor 'The Greatest Spectacle in Racing'. VeeKay is vol vertrouwen voor de race en hoopt met een overwinning in de voetsporen te treden van zijn mentor Arie Luyendyk. De autosportlegende startte in 1997 ook vanaf de derde startplek toen hij de 500-mijlsrace voor de tweede keer op zijn naam wist te schrijven.

Negen oud-winnaars

Van de drieëndertig coureurs aan de start wisten er negen al eens eerder de Indy 500 te winnen: Helio Castroneves is met drie overwinningen de meest succesvolle coureur op de grid, gevolgd door tweevoudig winnaars Juan Pablo Montoya en Takuma Sato. Laatstgenoemde wist de race vorig jaar nog te winnen. Scott Dixon, Tony Kanaan, Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi, Will Power en Simon Pagenaud hebben de Indy 500 één keer weten te winnen. Pietro Fittipaldi en Scott McLaughlin zijn de twee debutanten op de startgrid. Simona de Silvestro is de enige vrouw aan de start.

