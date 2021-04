VIDEO: Nieuw IndyCar-seizoen van start met enorme startcrash

De eerste race van het IndyCar-seizoen werd zondagavond verreden op het Barber Motorsports Park. In de eerste ronde ging het al meteen mis voor tweevoudig kampioen Josef Newgarden, die in de eerste ronde naast de baan terecht kwam en vervolgens de macht over zijn Penske verloor. De Amerikaan spinde, kwam midden op de baan terecht en kon vervolgens niet meer ontweken worden door een flink aantal van zijn collega’s. Een enorme crash was het gevolg, met naast Newgarden ook Colton Herta, Ryan Hunter-Reay en Felix Rosenqvist als voornaamste slachtoffers.

Veekay zevende, Palou wint

Rinus van Kalmthout kwam ook niet helemaal ongeschonden uit de chaos, maar de Nederlander kon zijn weg wel vervolgen. Uiteindelijk eindigde de coureur van Ed Carpenter Racing de openingsrace op een zesde plek, nadat hij deze als veertiende aan had moeten vangen. De zege ging naar Alex Palou, die na een sterke race zijn allereerste overwinning pakte in de IndyCar Series. Will Power en Scott Dixon maakten het podium compleet. Romain Grosjean kwam als tiende aan de finish en was daarmee de beste debutant.

Bekijk hieronder een uitgebreide terugblik op de race met de reacties van alle hoofdrolspelers.

Terugblik: Palou pakt eerste IndyCar-zege in Birmingham