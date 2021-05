Motorsport.com blikte eerder deze week met Allard Kalff al terug op de Grand Prix van Monaco, maar uiteraard werd er ook nog even vooruitgekeken naar de Indianapolis 500. Als jongste coureur ooit op de eerste startrij heeft Rinus VeeKay een uitstekende uitgangspositie voor zijn tweede deelname aan de Amerikaanse autosportklassieker. Kalff is onder de indruk van de 20-jarige Hoofddorper en ziet de Nederlander zondag best voor een stunt zorgen, maar weet ook dat er een flinke portie geluk bij komt kijken om na 200 bloedsnelle rondjes als eerste de eindstreep te passeren.

