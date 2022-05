VIDEO: Hoogtepunten van de knotsgekke IndyCar-race op Indianapolis De IndyCar Indianapolis Grand Prix op de road course van de legendarische omloop werd een waar spektakel. Door de wisselende omstandigheden gingen veel rijders in de fout. Uiteindelijk won Colton Herta vanaf de veertiende startpositie. Rinus van Kalmthout kon na een aanrijding vroeg in de race geen potten meer breken.